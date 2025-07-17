Видеть дно на 20 метров: где находится самое чистое море в России

Когда речь заходит о самых чистых морях России, большинство вспоминает Черное или Белое.
Но настоящая жемчужина прячется на Дальнем Востоке — это Японское море.
Прозрачность воды: до 20 метров
Вода здесь настолько прозрачная, что в ясную погоду можно увидеть дно на глубине до 20 метров.
Все дело в особенностях региона: здесь нет промышленных сбросов, побережье не застроено курортными комплексами, а вода постоянно обновляется морскими течениями.
Дикая природа: скалы и тайга
Как пишет travel.rambler, место идельно для тех, кто любит отдыхать дикарем в палатках.
Вместо высоток — скалы и дикая тайга.
Комфортная температура воды: купальный сезон
Летом температура воды в Японском море поднимается до 23-24 градусов, что делает его вполне комфортным для купания.
Но сезон короткий — с конца июля до середины сентября. Именно в это время сюда приезжают дайверы, экотуристы и ученые.
Уникальная экосистема: претендент на ЮНЕСКО
Настолько уникальная экосистема, что в 2000-х ее даже предлагали включить в список объектов ЮНЕСКО.
Японское море — это идеальное место для любителей дикой природы и кристально чистой воды.