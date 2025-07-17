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Видеть дно на 20 метров: где находится самое чистое море в России

Опубликовано: 17 июля 2025 11:31
Японское море
Видеть дно на 20 метров: где находится самое чистое море в России
globallookpress/ Konstantin Mikhailov

Это настоящая жемчужина Дальнего Востока.

Когда речь заходит о самых чистых морях России, большинство вспоминает Черное или Белое.

Но настоящая жемчужина прячется на Дальнем Востоке — это Японское море.

Прозрачность воды: до 20 метров

Вода здесь настолько прозрачная, что в ясную погоду можно увидеть дно на глубине до 20 метров.

Все дело в особенностях региона: здесь нет промышленных сбросов, побережье не застроено курортными комплексами, а вода постоянно обновляется морскими течениями.

Дикая природа: скалы и тайга

Как пишет travel.rambler, место идельно для тех, кто любит отдыхать дикарем в палатках.

Вместо высоток — скалы и дикая тайга.

Комфортная температура воды: купальный сезон

Летом температура воды в Японском море поднимается до 23-24 градусов, что делает его вполне комфортным для купания.

Но сезон короткий — с конца июля до середины сентября. Именно в это время сюда приезжают дайверы, экотуристы и ученые.

Уникальная экосистема: претендент на ЮНЕСКО

Настолько уникальная экосистема, что в 2000-х ее даже предлагали включить в список объектов ЮНЕСКО.

Японское море — это идеальное место для любителей дикой природы и кристально чистой воды.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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