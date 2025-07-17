Фонтан «Шар» на Невском: что знает о Петербурге один из старейших городских фонтанов?

Невский проспект — это средоточие жизни Петербурга, его главная парадная магистраль.
Среди величественных зданий, памятников и вечного потока людей на площади Островского, рядом с Александринским театром и Екатерининским садом, расположен небольшой, но очень узнаваемый фонтан.
Его главная особенность — массивный гранитный шар, который кажется невесомым, вращаясь на струе воды.
Этот фонтан, широко известный как фонтан «Шар» или «Сфера», не только украшает городское пространство, но и является свидетелем его истории, уходящей к самым истокам централизованного водоснабжения Петербурга.
Начало городской воды: фонтан как символ прогресса
В XVIII веке, когда Санкт‑Петербург активно строился и развивался, обеспечение жителей чистой водой стало одной из первоочередных задач.
Петр I уделял этому большое внимание. Появление первых фонтанов в городе было связано не только с эстетикой, но и с функциональностью — они часто служили точками водоразбора, где горожане могли набрать чистой воды.
Место, где сейчас находится фонтан «Шар», является исторически значимым.
Еще в 1760‑х годах, после строительства первого в Петербурге фонтанного водовода, питавшегося из Лиговского канала (частью большой Мытищинской водопроводной системы), здесь уже существовал фонтан.
Он был одним из первых публичных городских фонтанов, став символом нового уровня комфорта и инженерной мысли.
Тот первый фонтан, конечно, отличался по внешнему виду от нынешнего, но именно с этого места началась история централизованных фонтанов на Невском.
Гранитный шар: иллюзия невесомости и глубокий смысл
Современный облик фонтан приобрел позже, но идея водного фонтана на этом историческом месте сохранялась.
Главный элемент композиции — полированный гранитный шар — появился уже в советское время.
Механизм его работы основан на принципе гидравлического подшипника: мощная струя воды создает тонкую пленку между основанием и шаром, позволяя многотонной глыбе вращаться под воздействием напора воды и ветра.
Это создает удивительную иллюзию легкости и подвижности массивного камня.
Символика шара многогранна. Шар — это образ Земли, космоса, совершенства, полноты.
Вода — жизнь, движение, очищение.
Сочетание тяжелого, устойчивого камня и вечно движущейся воды говорит о гармонии стихий, о силе природы и инженерного гения человека, сумевшего заставить камень «плавать».
Это также метафора самого города — основательного, созданного на камне, но неразрывно связанного с водной стихией и вечным движением времени.
Фонтан на Невском: место встречи и пауза в суете
Расположение фонтана «Шар» не случайно. Он находится в самом сердце парадного Петербурга, окруженный архитектурными шедеврами.
Здесь всегда многолюдно. Фонтан стал привычной точкой ориентира, местом, где назначают встречи, где присаживаются на скамейки, чтобы отдохнуть от суеты Невского.
В жаркие дни он дарит прохладу, в любое время года привлекает взгляды своей необычной механикой и формой.
Его спокойное, размеренное вращение шара контрастирует с бешеным ритмом главной улицы, предлагая момент для созерцания и размышления.
Фонтан «Шар» — это не только напоминание об инженерных достижениях прошлого и символических смыслах, но и живая часть современного городского пространства, свидетель тысяч ежедневных историй, происходящих вокруг него.
Этот неброский, на первый взгляд, фонтан хранит в себе память о ранних днях Петербурга, его стремлении к комфорту и красоте.
Он показывает, как природа и техника могут создавать удивительные эффекты и как простой гранитный шар, покоящийся на воде, может стать значимым символом и любимой деталью великого города.