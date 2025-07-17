Фонтан «Шар» на Невском: что знает о Петербурге один из старейших городских фонтанов?

Один из старейших фонтанов Санкт‑Петербурга, знаменитый «Шар» на Невском, хранит память о первых шагах города к комфорту и красоте.

Невский проспект — это средоточие жизни Петербурга, его главная парадная магистраль.

Среди величественных зданий, памятников и вечного потока людей на площади Островского, рядом с Александринским театром и Екатерининским садом, расположен небольшой, но очень узнаваемый фонтан.

Его главная особенность — массивный гранитный шар, который кажется невесомым, вращаясь на струе воды.

Этот фонтан, широко известный как фонтан «Шар» или «Сфера», не только украшает городское пространство, но и является свидетелем его истории, уходящей к самым истокам централизованного водоснабжения Петербурга.

Начало городской воды: фонтан как символ прогресса

В XVIII веке, когда Санкт‑Петербург активно строился и развивался, обеспечение жителей чистой водой стало одной из первоочередных задач.

Петр I уделял этому большое внимание. Появление первых фонтанов в городе было связано не только с эстетикой, но и с функциональностью — они часто служили точками водоразбора, где горожане могли набрать чистой воды.

Место, где сейчас находится фонтан «Шар», является исторически значимым.

Еще в 1760‑х годах, после строительства первого в Петербурге фонтанного водовода, питавшегося из Лиговского канала (частью большой Мытищинской водопроводной системы), здесь уже существовал фонтан.

Он был одним из первых публичных городских фонтанов, став символом нового уровня комфорта и инженерной мысли.

Тот первый фонтан, конечно, отличался по внешнему виду от нынешнего, но именно с этого места началась история централизованных фонтанов на Невском.

Гранитный шар: иллюзия невесомости и глубокий смысл

Современный облик фонтан приобрел позже, но идея водного фонтана на этом историческом месте сохранялась.

Главный элемент композиции — полированный гранитный шар — появился уже в советское время.

Механизм его работы основан на принципе гидравлического подшипника: мощная струя воды создает тонкую пленку между основанием и шаром, позволяя многотонной глыбе вращаться под воздействием напора воды и ветра.

Это создает удивительную иллюзию легкости и подвижности массивного камня.

Символика шара многогранна. Шар — это образ Земли, космоса, совершенства, полноты.

Вода — жизнь, движение, очищение.

Сочетание тяжелого, устойчивого камня и вечно движущейся воды говорит о гармонии стихий, о силе природы и инженерного гения человека, сумевшего заставить камень «плавать».

Это также метафора самого города — основательного, созданного на камне, но неразрывно связанного с водной стихией и вечным движением времени.

Фонтан на Невском: место встречи и пауза в суете

Расположение фонтана «Шар» не случайно. Он находится в самом сердце парадного Петербурга, окруженный архитектурными шедеврами.

Здесь всегда многолюдно. Фонтан стал привычной точкой ориентира, местом, где назначают встречи, где присаживаются на скамейки, чтобы отдохнуть от суеты Невского.

В жаркие дни он дарит прохладу, в любое время года привлекает взгляды своей необычной механикой и формой.

Его спокойное, размеренное вращение шара контрастирует с бешеным ритмом главной улицы, предлагая момент для созерцания и размышления.

Фонтан «Шар» — это не только напоминание об инженерных достижениях прошлого и символических смыслах, но и живая часть современного городского пространства, свидетель тысяч ежедневных историй, происходящих вокруг него.

Этот неброский, на первый взгляд, фонтан хранит в себе память о ранних днях Петербурга, его стремлении к комфорту и красоте.

Он показывает, как природа и техника могут создавать удивительные эффекты и как простой гранитный шар, покоящийся на воде, может стать значимым символом и любимой деталью великого города.