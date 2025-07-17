Под маской: какие тайны скрывают настоящие имена Ахматовой, Горького и других известных авторов

Как случайность и жизненные обстоятельства влияли на выбор псевдонимов писателей.

Писатели, особенно начинающие, часто берут себе литературные псевдонимы. Причины для этого у них самые разные.

Нередко эти псевдонимы настолько «срастаются» с авторами, что в литературе они так и остаются под псевдонимами.

Антоша Чехонте и другие: юмористический гений Чехова

Самым большим мастером придумывать себе псевдонимы был Чехов. Их у него было десятка четыре.

Самым известным, разумеется, был «Антоша Чехонте». Именно под этим псевдонимом, будучи еще студентом-медиком, Чехов рассылал по журналам свои первые юмористические рассказы.

Антошей Чехонте в шутку называл молодого студента Чехова один из преподавателей гимназии. Удивительно, что из такого количества псевдонимов ни один не «прижился». Для всех Чехов как был, так и остался Чеховым.

Фет или Шеншин: трагическая смена фамилии

Как пишет "Литературное поле", некоторые писатели меняли фамилию, полученную при рождении, в силу жизненных обстоятельств.

Афанасий Фет до 14 лет носил фамилию «Шеншин». Его отец, дворянин Афанасий Шеншин женился в Дармштадте на Шарлотте Фёт (она носила фамилию первого мужа, с которым развелась).

Будущий поэт был первенцем от брака Шеншина и Шарлотты. Но брак был совершен по лютеранскому обряду и не имел в православной России законной силы.

В 1834 году, после рождения мальчика, Афанасия исключили из рода Шеншиных и лишили потомственного дворянства.

Но почему же «Фет», а не «Фёт»? Во время учебы юноша начал издавать сборники стихов. При верстке одного из них верстальщик ошибся, и в фамилии вместо Ё написал Е, вместо Афанасия Фёта автором значился Афанасий Фет.

После этого Афанасий Афанасьевич оставил себе фамилию «Фет».

Галерея псевдонимов: известные писатели под масками

Вот список писателей, которых мы знаем вовсе не под «родными» фамилиями:

Псевдоним Настоящее имя Причина/Комментарий Анна Ахматова Анна Андреевна Горенко Литературный псевдоним Эдуард Багрицкий Эдуард Георгиевич Зюбин Литературный псевдоним Демьян Бедный Ефим Алексеевич Придворов Литературный псевдоним Андрей Белый Борис Николаевич Бугаев Литературный псевдоним Кир Булычёв Игорь Всеволодович Можейко Литературный псевдоним Аркадий Гайдар Аркадий Петрович Голиков Литературный псевдоним Максим Горький Алексей Максимович Пешков Литературный псевдоним Александр Грин Александр Степанович Гриневский Литературный псевдоним Илья Ильф Илья Арнольдович Файзильберг Литературный псевдоним Вениамин Каверин Вениамин Александрович Зильбер Литературный псевдоним Михаил Кольцов Михаил Ефимович Фрилянд Литературный псевдоним Евгений Петров Евгений Петрович Катаев Литературный псевдоним Борис Полевой Борис Николаевич Кампов Литературный псевдоним Юлиан Семёнов Юлиан Семёнович Ляндрес Литературный псевдоним Михаил Светлов Михаил Аркадьевич Шейнкман Литературный псевдоним Игорь Северянин Игорь Васильевич Лотарёв Литературный псевдоним Александр Серафимович Александр Серафимович Попов Литературный псевдоним Афанасий Фет Афанасий Афанасьевич Шеншин Семейные обстоятельства + ошибка Саша Чёрный Александр Михайлович Гликберг Литературный псевдоним Даниил Хармс Даниил Иванович Ювачёв Литературный псевдоним

Псевдоним для писателя — это не просто смена имени, а часто — отражение судьбы, творческого поиска или вынужденная необходимость.