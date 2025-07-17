Под маской: какие тайны скрывают настоящие имена Ахматовой, Горького и других известных авторов

Писатели, особенно начинающие, часто берут себе литературные псевдонимы. Причины для этого у них самые разные.
Нередко эти псевдонимы настолько «срастаются» с авторами, что в литературе они так и остаются под псевдонимами.
Антоша Чехонте и другие: юмористический гений Чехова
Самым большим мастером придумывать себе псевдонимы был Чехов. Их у него было десятка четыре.
Самым известным, разумеется, был «Антоша Чехонте». Именно под этим псевдонимом, будучи еще студентом-медиком, Чехов рассылал по журналам свои первые юмористические рассказы.
Антошей Чехонте в шутку называл молодого студента Чехова один из преподавателей гимназии. Удивительно, что из такого количества псевдонимов ни один не «прижился». Для всех Чехов как был, так и остался Чеховым.
Фет или Шеншин: трагическая смена фамилии
Как пишет "Литературное поле", некоторые писатели меняли фамилию, полученную при рождении, в силу жизненных обстоятельств.
Афанасий Фет до 14 лет носил фамилию «Шеншин». Его отец, дворянин Афанасий Шеншин женился в Дармштадте на Шарлотте Фёт (она носила фамилию первого мужа, с которым развелась).
Будущий поэт был первенцем от брака Шеншина и Шарлотты. Но брак был совершен по лютеранскому обряду и не имел в православной России законной силы.
В 1834 году, после рождения мальчика, Афанасия исключили из рода Шеншиных и лишили потомственного дворянства.
Но почему же «Фет», а не «Фёт»? Во время учебы юноша начал издавать сборники стихов. При верстке одного из них верстальщик ошибся, и в фамилии вместо Ё написал Е, вместо Афанасия Фёта автором значился Афанасий Фет.
После этого Афанасий Афанасьевич оставил себе фамилию «Фет».
Галерея псевдонимов: известные писатели под масками
Вот список писателей, которых мы знаем вовсе не под «родными» фамилиями:
|Псевдоним
|Настоящее имя
|Причина/Комментарий
|Анна Ахматова
|Анна Андреевна Горенко
|Литературный псевдоним
|Эдуард Багрицкий
|Эдуард Георгиевич Зюбин
|Литературный псевдоним
|Демьян Бедный
|Ефим Алексеевич Придворов
|Литературный псевдоним
|Андрей Белый
|Борис Николаевич Бугаев
|Литературный псевдоним
|Кир Булычёв
|Игорь Всеволодович Можейко
|Литературный псевдоним
|Аркадий Гайдар
|Аркадий Петрович Голиков
|Литературный псевдоним
|Максим Горький
|Алексей Максимович Пешков
|Литературный псевдоним
|Александр Грин
|Александр Степанович Гриневский
|Литературный псевдоним
|Илья Ильф
|Илья Арнольдович Файзильберг
|Литературный псевдоним
|Вениамин Каверин
|Вениамин Александрович Зильбер
|Литературный псевдоним
|Михаил Кольцов
|Михаил Ефимович Фрилянд
|Литературный псевдоним
|Евгений Петров
|Евгений Петрович Катаев
|Литературный псевдоним
|Борис Полевой
|Борис Николаевич Кампов
|Литературный псевдоним
|Юлиан Семёнов
|Юлиан Семёнович Ляндрес
|Литературный псевдоним
|Михаил Светлов
|Михаил Аркадьевич Шейнкман
|Литературный псевдоним
|Игорь Северянин
|Игорь Васильевич Лотарёв
|Литературный псевдоним
|Александр Серафимович
|Александр Серафимович Попов
|Литературный псевдоним
|Афанасий Фет
|Афанасий Афанасьевич Шеншин
|Семейные обстоятельства + ошибка
|Саша Чёрный
|Александр Михайлович Гликберг
|Литературный псевдоним
|Даниил Хармс
|Даниил Иванович Ювачёв
|Литературный псевдоним
Псевдоним для писателя — это не просто смена имени, а часто — отражение судьбы, творческого поиска или вынужденная необходимость.