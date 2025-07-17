От «тучки» до «будки»: как жила и творила Анна Ахматова в Петербурге

Анна Ахматова и Петербург — это история глубокой любви, испытаний и творческого вдохновения.
Она прожила в Северной столице почти всю сознательную жизнь, и в ее стихах и воспоминаниях отразились все перемены и трагедии, через которые прошла Россия XX века.
Петербург — город, где все началось
Анна Андреевна Горенко родилась под Одессой в 1889 году, но уже в ее раннем детстве семья переехала под Петербург — сначала в Павловск, а затем в Царское Село.
Здесь прошло ее детство и юность, она училась в Мариинской гимназии, где познакомилась с будущим мужем Николаем Гумилевым.
Ахматова очень любила эти места, которые позднее стали для нее символом детской невинности и тихой красоты — «зеленое, сырое великолепие парков», старый вокзал, место солнечных воспоминаний.
Первые петербургские адреса и творческий взлет
Переехав в город, Ахматова обосновалась в разных уголках Петербурга, и каждый из них становился частью ее жизни и поэзии.
Один из самых известных — квартира в Тучковом переулке, которую она называла ласково «тучкой». Именно здесь, в небольшой квартире №29, родился ее сын Лев Гумилев.
В этой квартире шли первые шаги ее знаменитой карьеры, здесь вышел первый сборник стихов «Вечер».
Фонтанный дом — памятник жизни и творчеству
Самый знаменитый адрес Анны Ахматовой — Фонтанный дом на набережной Фонтанки, №34.
Здесь она прожила самые значимые годы: сначала в северном флигеле вместе с мужем Владимиром Шилейко, потом в южном, где жила рядом с Николаем Пуниным, своим третьим гражданским мужем.
Фонтанный дом стал центром ее литературной жизни, он хранит воспоминания и экспонаты, связанные с поэтессой.
Сейчас в этом доме находится музей Ахматовой, куда идут поклонники ее творчества, чтобы прочувствовать атмосферу времени и города.
Культурная жизнь Петербурга и «Бродячая собака»
Ахматова была частью питерской культурной элиты. В ее жизни важную роль играло легендарное кафе «Бродячая собака» — место встреч поэтов, художников и музыкантов Серебряного века.
Здесь кипела творческая жизнь, обсуждались новые идеи, рождались стихи и произведения искусства. Ахматова любила эти шумные и вдохновляющие вечера.
Тяжелые испытания Ленинграда
Однако судьба поэтессы в Петербурге связана не только с творчеством и красотой. Ее муж Николай Гумилев был арестован и расстрелян, а сын Лев — заключен в тюрьму.
Ахматова сама переживала голод, лишения блокадного Ленинграда. Ее дни в те годы были тяжелыми, но она не переставала писать, в ее стихах отражалась вся боль и страдания народа.
Особенно страшными были часы ожидания у тюрьмы «Кресты», рядом с которой позже установили памятник поэтессе.
Дом у Пяти углов и поддержка друзей
В 1930-х годах Ахматова некоторое время жила в доме, известном как Дом у Пяти углов. Тогда ее поддерживала писательница Лидия Чуковская.
В эти годы поэтесса написала ряд самых важных произведений, включая «Реквием» — поэму, в которой звучала память о жертвах сталинских репрессий.
Последние годы и память о городе
В последние годы жизни Ахматова провела в маленькой комнате на улице Ленина в Ленинграде и в летнем доме в Комарово, который она называла «будкой».
Ахматова оставила завещание — памятники ей ставить не в местах рождения, а рядом с тюрьмой, где она так долго ждала и страдала, у «Крестов».
Этот город стал для неё не просто местом жительства, а большим символом душевной борьбы, преодоления и вдохновения.
Анна Андреевна умерла в 1966 году в санатории «Подмосковье» в Домодедове. Ее похоронили в поселке Комарово Ленинградской области, сообщает Культура.рф.