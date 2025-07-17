«Так и есть»: глава администрации Гатчины признала, что никто не знает, куда пропали 400 гектаров леса

Где-то в Гатчинском округе совершенно точно растет четыре сотни гектаров леса, а где — никто не знает.

Гатчинский городской суд 10 июля по иску прокуратуры обязал администрацию округа провести мероприятия по лесоустройству.

Нарушения законодательства: леса без координат

Проверка показала, что есть нарушения требований лесного законодательства: у чиновников не оказалось данных, где в муниципалитете есть леса.

«Администрацией Гатчинского муниципального округа длительное время не проводится лесоустройство. Устаревшие данные и отсутствие точной информации о местоположении лесов препятствуют надлежащему выполнению мероприятий по сохранности лесных насаждений», — отмечает прокуратура.

Что такое лесоустройство? Инвентаризация природы

Лесоустройство — это инвентаризация лесов, определение их границ и характеристик, планы по их сохранению, воспроизводству и другие мероприятия.

Речь идет о городских лесах на землях населенных пунктов, которые принадлежат муниципалитету.

В государственном лесном реестре на территории округа числится 417 гектаров городских лесов, однако по документам у администрации нашлось всего 17 гектаров. Вопрос в том, где остальные 400.

Администрация признает: «Так и есть»

В администрации Гатчинского округа сами хотели бы это узнать. По их сведениям, в реестре числится даже не 417, а 418 гектаров.

Но сведения о том, где эти гектары находятся и что из себя представляют, отсутствуют в генпланах поселений и других документах. Попытки получить информацию в Рослесхозе, Ленобллесхозе и других инстанциях оказались безуспешными.

На вопрос 47news, неужели никто не знает, где лес, глава администрации округа Людмила Нещадим ответила:

«Так и есть».

Поиск леса: космическая съемка и пешие обходы

Председатель комитета муниципального контроля Александр Беляев объяснил, что 418 гектаров были внесены в реестр, вероятно, еще в советские годы.

Сейчас же для признания леса городским требуется большой объем документов, согласованных с Рослесхозом.

Заключен контракт на проведение космической съемки, а в 2025-м году планируется еще один — на выявление лесной растительности и проведение лесоустроительных работ.

Специалисты также будут проходить по потенциальным лесам пешком. Ожидается, что статус будет оформлен в 2027-м году.

Защита от вырубки: пока статуса нет, контроля нет

Пока у территории нет статуса леса, нет и защиты от вырубки. Как пояснил Беляев, если аэросъемка показала лесную растительность, это будет учтено при планировании застройки, и, возможно, придется менять правила землепользования.