От развлечения к лишению прав: как электротранспорт в Петербурге меняет правила игры

В Северной столице мужчина лишился водительских прав за управление моноколесом в состоянии опьянения.

В России с каждым годом все больше набирает популярность личный электротранспорт — электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры и моноколеса.

Но вместе с ростом количества таких средств на дорогах появляются и новые правила, а также истории, которые ясно показывают, что просто сесть и поехать — уже не получится.

Как водитель моноколеса лишился прав за алкоголь

Недавний случай в Великом Новгороде стал показательным. Там 49-летнего петербуржца остановили за езду в нетрезвом виде на мощном моноколесе Gotway Tesla с аккумулятором в 1020 Вт и мотором на 1900 Вт.

Мужчина отрицал опьянение, но медосвидетельствование показало содержание алкоголя в крови. Суд признал устройство транспортным средством, что привело к лишению водительских прав.

Теперь петербуржец стал пешеходом на полтора года, а также получил штраф на 45 тысяч рублей — впервые за езду на моноколесе в пьяном виде и по закону.

Ограничения для курьеров на электросамокатах в Петербурге

Это показательный пример того, как в России начали все серьезнее относиться к электротранспорту, особенно к его мощным и скоростным видам.

Ведь по новым ГОСТам и правилам такие устройства могут приравниваться к транспортным средствам, с ними связаны нормы ПДД и ответственность водителя.

Ограничения коснулись и курьеров на электросамокатах и электровелосипедах в Петербурге.

С 1 июля 2025 года в городе действует запрет на передвижение курьеров на этих устройствах по ряду улиц и зеленых зон в центре, а также ограничение скорости по тротуарам до 10 км/ч.

А также с 15 июля курьеры обязаны носить форму с идентификационными номерами и иметь при себе GPS-трекеры для контроля передвижения.

Ведомства уже составили около 75 протоколов за нарушения — например, за езду по запрещенным зонам или отсутствие нужных опознавательных знаков и трекеров, пишет Фонтанка.

Такое внимание к курьерам связано не только с соблюдением законов, но и с безопасностью пешеходов и правил дорожного движения.

Электрические средства передвижения быстро вошли в повседневную жизнь, но инфраструктура и правила не всегда успевают за ростом их популярности.

Безопасность на дорогах: трагические случаи и предупреждения

К сожалению, безопасность — это больная тема. Только недавно на Московском проспекте в Петербурге произошла страшная авария — столкнулись мотоцикл Ducati со скоростью около 80 км/ч и электросамокат.

Водитель электросамоката погиб в больнице на следующий день. Главные причины — высокая скорость и отсутствие защиты.

Поэтому, если вы покупаете или арендуете электротранспорт, то будьте готовы не просто наслаждаться скоростью и удобством, но и нести ответственность.

Иначе история с лишением прав, штрафами и даже трагедиями на дорогах может коснуться любого.