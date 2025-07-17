Издевательство или предвидение: почему фильм Митты о Петре I вызвал гнев патриотов и восхищение студентов

Со смертью Александра Митты киномир лишился яркой звезды. Чтобы заглянуть за кулисы его творчества и узнать, каким человеком он был в жизни, портал «Киноафиша» поговорил с кинокритиком и режиссером Александром Шпагиным, близким другом мэтра.

Шпагин приоткрыл завесу тайны над недооцененными шедеврами Митты, вспомнил политический скандал, связанный с одним из его фильмов, и поделился личными воспоминаниями о его эксцентричном характере.

Политический скандал: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

Бомбой была картина «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», потому что она такая откровенно издевательская.

Как объяснил Шпагин, это было полезное издевательство, потому что «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Все патриотические круги стали писать во все инстанции.

«Илья Глазунов в первую очередь писал, когда понял, что это такое вообще. Мол, русофобская картина, снятая представителями некоренного народа», — отметил кинокритик.

Условная игровая притча в стиле Марка Захарова

Сейчас фильм оставляет иные впечатления. Между тем, сам Митта ее неправильно позиционировал, говоря, что это будет исторический фильм.

«А это условная игровая притча в стиле Марка Захарова. Которого тогда еще практически не было. Значит, предвестник Марка Захарова! Бессмертная картина».

Экспериментатор и провокатор: соединить элиту и массы

Митта любил экспериментировать. Например, он мечтал объединить элитарность и массовость.

Сам же режиссер питал слабость к элитарному искусству. При этом, с присущей ему иронией, утверждал, что элитарное кино — удел полных чудаков.

«Но на него никто не обижался. Он так говорил и о себе. Это было в его стиле. Боролся с «элитарщиками», но его тянуло туда невероятно».

«Никогда не говорил о жизни»: тайна Александра Митты

За кадром Митта оставался загадкой. Он был блестящим рассказчиком, но избегал личных тем. Никто не знал о его романах, его жизнь, казалось, была полностью поглощена творчеством.

«Человек-ураган, но дико позитивный, ужасно легкий и немножко смешной. С возрастом он стал эксцентричнее, но понимал — что это маска, и меру знал. С ним было легко общаться, несмотря на ураганность».

Ориентация на будущее: пространство прошлого не интересовало

Что касается его отношения к собственному творчеству, то Митту мало волновало прошлое. Его взгляд всегда был устремлен вперед.

«Мне неинтересно совсем, что я снял раньше — интересно настоящее», — говорил он.

Александр Митта запомнился не только своими фильмами, но и яркой, эксцентричной личностью, ориентированной на будущее и эксперименты.