Город, где все случилось впервые: какие открытия родились в Петербурге

Петр первый создавал не только новую столицу, но и внедрял современные веяния в общество.

Санкт-Петербург действительно можно назвать городом первооткрывателем в России — здесь появились многие знаменитые новшества, которые потом пошли по всей стране.

Рассмотрим самые интересные и знаковые из них.

Первая русская газета — «Ведомости»

Все началось с первой русской печатной газеты «Ведомости», которую Петр I запустил в 1702 году. До этого в России были только рукописные новости для бояр, а это издание могли читать многие.

Первые номера вышли в конце 1702 года, а, начиная с 13 января 1703 года, газета выходила регулярно — этот день считается Днем российской печати.

«Ведомости» сообщали о важных военных событиях, новостях из Европы и России, а также о промышленности и торговле.

В 1728 году издание передали Академии наук, и газета стала называться «Санкт-Петербургские ведомости». При этом она оставалась единственной российской газетой вплоть до середины XVIII века.

Эта газета не просто информировала, но и формировала общественное мнение, была окном в мир для жителей города и страны.

Полуденный артиллерийский выстрел

Еще с основания Петербурга в 1703 году появилась традиция — в полдень из Адмиралтейства делали артиллерийский выстрел, чтобы горожане знали точное время, пишет Петербург Центр.

В XIX веке, с развитием науки, этот обычай получил техническое развитие — в 1865 году Пулковская обсерватория и Адмиралтейство использовали телеграфные импульсы для запуска выстрелов в полдень.

Первый музей — Кунсткамера

Петр I создал первый публичный музей — знаменитую Кунсткамеру. Это был первый музей в России и один из первых в Европе, который открыл свои двери широкому кругу посетителе.

В Кунсткамеру свозили самые необычные и редкие вещи: от этнографических артефактов и редких животных до анатомических образцов.

Такой подход был тогда настоящим научным прорывом и серьезным шагом к развитию естественных наук в России. Кунсткамера стала основой для образования многих профильных музеев.

Первый публичный театр

В XVIII веке культурная жизнь Петербурга активно развивалась: в 1756 году при Елизавете I был основан первый в России публичный театр — впоследствии Александринский театр.

Это дало толчок развитию сценического искусства и сделало театр частью повседневной жизни горожан. До этого театры были преимущественно частными или при дворе.

Первая публичная библиотека

Еще одно новшество — первая публичная библиотека России, открытая в Петербурге в 1795 году.

Императорская библиотека (сейчас Российская национальная библиотека) была одной из первых в Восточной Европе, где каждый мог прийти и взять книги для чтения.

Это был мощный вклад в образование и культуру общества, сделавший знания доступными не только для привилегированных кругов.

Первые газовые фонари и газовое освещение

В начале XIX века в Петербурге начали появляться первые газовые фонари — уже в 1819 году. Газовое освещение сделали улицы города светлее и безопаснее в темное время суток.

Первый в мире уличный электрический фонарь

Именно в Петербурге был установлен первый в мире уличный электрический фонарь.

Изобретатель Александр Лодыгин в 1873 году провел первые опыты с электрическим освещением, а с 1879 года такие фонари постепенно начали внедряться на улицы города.

Так, Петербург стал одним из самых модернизированных городов Европы к началу XX века.

Все эти первые в России явления действительно начались в Петербурге и показали, что город не просто стал новой столицей, а настоящим центром передовых идей и культурных преобразований.