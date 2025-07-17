Петр-паук и его тайны: почему памятник императору в Петропавловской крепости стал предметом споров

Необычный монумент был отлит в Америке, а за основу взята восковая маска Петра.

Памятник Петру Первому в Петропавловской крепости — одна из самых необычных и спорных скульптур Санкт-Петербурга. Его автор — Михаил Шемякин, известный художник и скульптор.

Этот памятник с момента открытия в 1991 году не перестает вызывать массу эмоций — от восхищения до откровенного недоумения.

Откуда взялась идея?

Самыми первыми к идее создания памятника Петру были слова Владимира Высоцкого. Именно он, увидев у Шемякина посмертную маску Петра I в парижской мастерской, спросил: «Почему бы тебе не сделать его скульптуру?»

Шемякин тогда посмеялся, так как считал памятники для себя сложной задачей. Но спустя годы, уже после смерти Высоцкого, он серьезно взялся за работу, пишет сайт Тонкости туризма.

Над памятником художник работал около восьми лет, сначала пытаясь создать фигуру с традиционными пропорциями, но она выглядела слишком обычной и совсем не отражала величия Петра.

Почему памятник такой странный?

Петр получился с маленькой головой и длинным вытянутым телом — именно в духе русской иконописи.

Так Шемякин попытался показать не столько реального человека, сколько масштабность и глубину личности царя — его духовный и исторический рост оказался важнее физических параметров.

Больше всего удивляют тонкие и вытянутые пальцы императора. За это памятник постоянно критикуют.

На что похож этот памятник?

Его часто называют «Петр-паук» из-за длинных тонких пальцев и вытянутого тела. Это скорее метафорический, сложный образ, далекий от привычных героических монументов.

Петр сидит на троне, а поза — одновременно величественная и немного загадочная.

На постаменте памятника красуется надпись: «Основателю Великого Града Российского Императору Петру Первому от Итальянского скульптора Карло Растрелли и от Русского художника Михаила Шемякина. 1991 год. Отлито в Америке».

Это отсылка к прижизненной восковой маске, которую сделал итальянский скульптор Бартоломео Карло Растрелли и которая послужила прототипом для лица памятника.

Почему памятник стоит именно в Петропавловской крепости?

Выбор места был не случайным. Долгое время памятник то предлагали установить у Эрмитажа, то в жилых районах вроде Купчино. Но все выбрали Плясовую площадь в Петропавловской крепости.

Раньше здесь проходили пытки и казни, а теперь стоит памятник человеку, который стал символом мощи и преобразований России. Идею поддержал бывший мэр города Анатолий Собчак.

Как памятник воспринимают сегодня?

Памятник до сих пор вызывает массу дискуссий. Для одних он — дерзкий, свежий взгляд на Петра, который вырывается из канонов официальной истории.

Для других — слишком карикатурный и странный. «Петр-паук» оброс народными легендами: говорят, что если потереть правую руку статуи — будет удача в деньгах, левую — к вдохновению.

Девушки даже присаживаются на колени Петра. Из-за этого пальцы и колени памятника сильно стерлись, поэтому вокруг установили металлическую оградку, чтобы защитить памятник.