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Как Баба Яга «спасла» «Морозко»: что сделал Георгий Милляр на съемках культового фильма

Опубликовано: 17 июля 2025 22:31
киносъемки
Как Баба Яга «спасла» «Морозко»: что сделал Георгий Милляр на съемках культового фильма
globallookpress/ Igor Gnevashev

Актер стал героем в съемочной группе.

Все зимние сцены советского фильма «Морозко» снимали под Мурманском, в Оленегорске. Пленки с отснятым материалом фильма хранились в подвале дома, где проживала съемочная группа.

Когда работа была почти закончена, съемочная группа отбыла для того, чтобы доснять незначительные кадры.

Тревожный сигнал: вода в подвале

Вдруг к ним прибежала местная жительница, крича:

«Ребята! Скорей! Там трубу прорвало! Подвал с вашими пленками затопило!».

Киношники бросились к машине, думая с отчаянием:

«Все! Конец фильму!».

Герой в семейных трусах: подвиг Георгия Милляра

Подъехав к дому, они увидели потрясающую картину: на снегу были свалены коробки с пленками. А Георгий Милляр, который в тот день не был занят в съемках, мокрый, в одних семейных трусах и босиком по снегу, выносил из подвала последнюю коробку.

Когда прорвало трубу, его разбудила хозяйка, и он, в чем был, с постели бросился спасать пленки.

Преодолевая холод и преграды

Как пишет канал "История. Исторические факты", сначала ключ от подвала найти не могли, но хрупкий на вид Милляр сумел выбить дверь. Из проема хлынула вода на 20-градусный мороз.

Когда Милляр забрался в подвал, вода доходила ему до пояса. Он жутко окоченел, но пленки были спасены.

Этот эпизод показал не только преданность Георгия Милляра кинематографу, но и его невероятную стойкость перед лицом стихии, что позволило сохранить для зрителей легендарный фильм «Морозко».

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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