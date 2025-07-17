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Больше никаких «алло»: зумеры решили по-новому отвечать на звонки

Опубликовано: 17 июля 2025 19:29
зумеры и телефон
Больше никаких «алло»: зумеры решили по-новому отвечать на звонки
globallookpress/Belkin Alexey

Почему молодежь игнорирует традиционное приветствие, существующее со времен Томаса Эдисона.

Зумеры перестали говорить «алло», отвечая на телефонный звонок. Молодежь все реже использует слово «алло» при ответе на звонок, предпочитая молчание.

По мнению исследователей, отказ от традиционного приветствия связан со страхом перед спамом и мошенническими звонками.

Новые правила этикета: инициатива звонящего

Молодое поколение придерживается мнения, что начинать разговор должен звонящий, так как именно он заинтересован в общении.

Некоторые специалисты также отмечают, что разница в этикете между поколениями усиливает этот тренд.

История «Алло»: приветствие от Томаса Эдисона

Как пишет Life, «Алло» как стандарт начался с изобретения телефона и был предложен самим Томасом Эдисоном в 1870-х.

Уходящая эпоха: записные книжки и телефонные коды

Вслед за «алло» в лету уходят и записные книжки с номерами. Многие зумеры и представить не могут, что телефонные коды раньше записывали не сразу в смартфон.

Изменение коммуникативных привычек у зумеров свидетельствует о трансформации телефонного этикета в цифровую эпоху.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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