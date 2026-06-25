Одна ошибка может лишить вас достатка на целый год: народные приметы на 25 июня

25 июня православные верующие вспоминают преподобного Онуфрия Великого.

В народном календаре эта дата получила название Пётр Солнцеворот. Считалось, что именно после этого дня солнце начинает постепенно уступать ночи: световой день становится короче, а тёмное время суток — длиннее.

Что можно делать 25 июня

Пётр Солнцеворот считался последним благоприятным сроком для высадки поздней рассады. Крестьяне завершали основные посадочные работы и готовились к будущему урожаю.

Особое значение в этот день придавали капусте. По старинному поверью, необходимо было обязательно съесть несколько свежих капустных листьев. Такой простой обряд помогает привлечь достаток, здоровье и благополучие на весь следующий год.

Также 25 июня считался праздником рыбаков. С самого утра люди отправлялись к рекам и озёрам, а вечером собирались всей семьёй за столом и варили уху. Последнюю ложку блюда старались съесть с загаданным желанием, веря, что оно обязательно исполнится.

Незамужние девушки нередко гадали на капустных листьях. Каждый лист символизировал один из месяцев будущего года. По его виду судили о том, какие события ожидают впереди: удача, достаток или испытания.

Что нельзя делать 25 июня

Одним из самых строгих запретов считалось одалживание соли. Наши предки верили, что вместе с ней из дома могут уйти счастье, семейное благополучие и достаток.

Не рекомендовалось ложиться спать раньше полуночи. Согласно поверьям, ранний сон может помешать исполнению задуманных планов.

Особое внимание уделяли одежде. Старались избегать полностью тёмных нарядов, поскольку они ассоциировались с печалью и могли притянуть неприятности. Если без чёрных вещей обойтись не удавалось, их дополняли светлыми аксессуарами.

Нельзя было оставлять дом неубранным. Беспорядок воспринимался как символ будущих хлопот, неразберихи и финансовых трудностей.

Также не рекомендовалось поднимать найденные на дороге монеты, украшения и другие ценные вещи. По поверьям, вместе с находкой человек мог принять на себя чужие проблемы и беды.

Народные приметы о погоде на 25 июня

Вечерняя роса и туман над водоёмами обещают ясную и тёплую погоду.

Яркие звёзды на ночном небе предвещают несколько солнечных дней подряд.

Если белки выходят из леса ближе к домам, стоит ждать дождя.

Ласточки летают низко над землёй — к осадкам.

Высоко парящие стрижи обещают сухую и солнечную погоду на весь день.

Ранее мы выкладывали Лунный гороскоп на 25 июня.