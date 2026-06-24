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Можно рисковать и строить грандиозные планы: Лунный гороскоп на 25 июня 2026 года - каким будет этот день

Опубликовано: 24 июня 2026 04:23
 Проверено редакцией
Можно рисковать и строить грандиозные планы: Лунный гороскоп на 25 июня 2026 года - каким будет этот день
Можно рисковать и строить грандиозные планы: Лунный гороскоп на 25 июня 2026 года - каким будет этот день
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"


Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 25 июня 2026 года. В этот день растущая Луна будет находиться в знаке Скорпион.

Прогноз

День прекрасно подходит для реализации тех планов, до которых прежде не доходили руки. Все будет складываться в вашу пользу, поэтому успех неминуем. Любые действия принесут лишь выгоду. Можно рисковать, делать что-то необычное и строить грандиозные планы. Изменится и материальное положение, что позволит закрыть денежные вопросы раз и навсегда.

В этот день хорошо сработает внутреннее чутье, благодаря чему вы не совершите ошибок. Интуиция убережет вас от любых неприятностей. Перед принятием каких-либо решений необходимо к ней прислушаться.

Свободное время нужно посвятить хобби, своим интересам, что позволит отдохнуть, убрать из головы негативные мысли и расслабиться. Стоит воздержаться от физических нагрузок, домашних дел, выяснения отношений с близкими людьми. Важно находиться в гармонии, тогда в жизнь притянется только хорошее.

Необходимо держаться подальше от тех людей, которые имеют склонность к зависти, негативу. Стоит пересмотреть свой круг общения, сделать выводы.

Ранее портал “Городовой” рассказал, каким знакам Зодиака повезет 24 июня.

Автор:
Анастасия Чувакова
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