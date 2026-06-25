В июне поливаю кабачки секретным раствором: плоды выстреливают как из пушки – ни одного пустоцвета

В конце июня можно наблюдать активное цветение кабачков и формирование у них завязей. В этот период крайне важно обеспечить растениям необходимую поддержку для предотвращения образования пустоцветов.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по агротехническим приемам, необходимым для формирования плодов.
Специалист поделилась рецептом высокоэффективной подкормки, содержащей все элементы, необходимые для полноценного развития растений. В первую очередь требуется приготовить вытяжку суперфосфата.
Приготовление подкормки
Для этого нужно 100 граммов удобрения растворить в одном литре горячей воды и оставить раствор на 24 часа, периодически перемешивая. Затем полученную вытяжку необходимо добавить в ведро воды, после чего внести 10 граммов мочевины, 8 граммов хлористого калия, 1 грамм борной кислоты, 3 грамма молибденовокислого аммония и 3 грамма сернокислого марганца.
Все компоненты тщательно перемешиваются до полного растворения осадка.
Применение подкормки
Полив кабачков осуществляется утром или вечером под корень, из расчета два литра раствора на одно растение.
Применение такой подкормки позволит избежать формирования пустоцветов и обеспечит обильное плодоношение растения.
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