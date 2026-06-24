Почему в Сочи пляжи из гальки, а не из песка - причина банальна: достаточно углубиться в географию

В Сочи пляжи не являются песчаными, как в Анапе, что вызывает у некоторых туристов удивление. Побережье здесь покрыто крупной галькой, которая со всех сторон обточена водой. Для того чтобы разобраться в причинах этого, необходимо немного углубиться в географию.
Откуда берется галька
Основным источником камней являются горные реки, которые протекают через Сочи. Эти водоемы разрушают горные породы, из-за чего образуются обломки. Постепенно они обтачиваются, поэтому в море попадают уже круглыми. Воды Черного моря продолжают процесс обтачивания, галька приобретает идеальные овалы.
Почему в Сочи не может быть песка
В Сочи наблюдаются сильные морские течения, которые вымывают любые частицы песка в открытое море. Они не могут оседать возле берега.
Песок обычно образуется из мягких пород, но реки Кавказа приносят совершенно другое - камни и обломки скал.
Почему в Анапе песчаный пляж
“Город расположен на равнинной местности с большим количеством степных рек, которые приносят мелкий песок и ил. Этот материал оседает на берегу, формируя широкие песчаные пляжи”, - сообщает портал “Усадьба”.
Опыт автора
“У Сочи есть свой шарм из-за наличия гальки, но мне отдыхать там не особо удобно. Особая проблема возникает с выходом из воды. Именно поэтому купаться предпочитаю в Анапе”, - рассказала Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.