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Почему в Сочи пляжи из гальки, а не из песка - причина банальна: достаточно углубиться в географию

Опубликовано: 24 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Почему в Сочи пляжи из гальки, а не из песка - причина банальна: достаточно углубиться в географию
Почему в Сочи пляжи из гальки, а не из песка - причина банальна: достаточно углубиться в географию
Legion-Media
Названа причина образования галечных пляжей в Сочи

В Сочи пляжи не являются песчаными, как в Анапе, что вызывает у некоторых туристов удивление. Побережье здесь покрыто крупной галькой, которая со всех сторон обточена водой. Для того чтобы разобраться в причинах этого, необходимо немного углубиться в географию.

Откуда берется галька

Основным источником камней являются горные реки, которые протекают через Сочи. Эти водоемы разрушают горные породы, из-за чего образуются обломки. Постепенно они обтачиваются, поэтому в море попадают уже круглыми. Воды Черного моря продолжают процесс обтачивания, галька приобретает идеальные овалы.

Почему в Сочи не может быть песка

В Сочи наблюдаются сильные морские течения, которые вымывают любые частицы песка в открытое море. Они не могут оседать возле берега.

Песок обычно образуется из мягких пород, но реки Кавказа приносят совершенно другое - камни и обломки скал.

Почему в Анапе песчаный пляж

“Город расположен на равнинной местности с большим количеством степных рек, которые приносят мелкий песок и ил. Этот материал оседает на берегу, формируя широкие песчаные пляжи”, - сообщает портал “Усадьба”.

Опыт автора

“У Сочи есть свой шарм из-за наличия гальки, но мне отдыхать там не особо удобно. Особая проблема возникает с выходом из воды. Именно поэтому купаться предпочитаю в Анапе”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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