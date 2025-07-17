Питомцам — парки, людям — пляжи: почему петербургские власти отказались от пляжей для собак на берегу

С 1 сентября в силу вступают новые правила, которые запрещают выгуливать питомцев на пляже без поводка.

В Петербурге не будет специальных пляжей для собак — такую новость недавно подтвердили городские власти, и это вызвало немало вопросов у владельцев четвероногих.

Почему же эту идею решено было оставить? Расскажем подробнее, что к чему и как сейчас обстоят дела с выгулами и отдыхом для домашних питомцев в Северной столице.

Почему изначально заговорили о пляжах для собак?

Поводом стала новая федеральная норма — с 1 сентября 2025 года МЧС России планирует запретить посещение пляжей с домашними животными. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Владелец собаки и депутат городского парламента Алексей Цивилев выступил с инициативой создать на берегах Петербурга специальные зоны, где питомцы могли бы проводить время вместе с владельцами.

Цивилев напомнил, что в Петербурге живет около 300 тысяч собак, и многие страдают от нехватки комфортных и безопасных мест для отдыха.

Почему идея не получила поддержки?

Чиновники Петербурга отказались от создания таких пляжей.

Основная причина — действующие санитарные нормы и правила использования водоемов просто не предусматривают оборудованные зоны для купания животных.

Отмечены сложности с обеспечением гигиены, безопасности отдыхающих и сохранением экологии водоемов, сообщает 78 канал.

Кроме того, в городе и без того мало прибрежных территорий, пригодных для организации специализированных зон.

Последние проверки Роспотребнадзора показали, что в Северной столице всего два водоема безопасны для купания.

Зачастую пляжи — это общественные пространства, где отдыхает множество людей, и выделить отдельные участки только для собак технически сложно.

Что предлагает власть вместо пляжей?

Пока город не будет создавать специальные пляжи, власти обещают сосредоточиться на развитии и улучшении существующих городских парков и площадок для выгула.

Депутат Александр Рассудов, например, предлагает равномерно распределить специальные зоны для собак по всему городу, подобно детским площадкам.

Такие площадки должны находиться в пешей доступности от жилых районов, чтобы выезд к пляжам и водоемам не был единственным вариантом.

Как быть владельцам собак летом?

Пока с сентября животным нельзя будет с ними на обычные пляжи, пришло время активнее использовать парки, лесопарковые зоны и специально оборудованные собачьи площадки.

Также важно строго соблюдать правила выгула: держать питомца на поводке и убирать за ним, чтобы не создавать конфликтов с другими жителями и не портить городскую среду.