Питомцам — парки, людям — пляжи: почему петербургские власти отказались от пляжей для собак на берегу

В Петербурге не будет специальных пляжей для собак — такую новость недавно подтвердили городские власти, и это вызвало немало вопросов у владельцев четвероногих.
Почему же эту идею решено было оставить? Расскажем подробнее, что к чему и как сейчас обстоят дела с выгулами и отдыхом для домашних питомцев в Северной столице.
Почему изначально заговорили о пляжах для собак?
Поводом стала новая федеральная норма — с 1 сентября 2025 года МЧС России планирует запретить посещение пляжей с домашними животными. Исключение сделано только для собак-поводырей.
Владелец собаки и депутат городского парламента Алексей Цивилев выступил с инициативой создать на берегах Петербурга специальные зоны, где питомцы могли бы проводить время вместе с владельцами.
Цивилев напомнил, что в Петербурге живет около 300 тысяч собак, и многие страдают от нехватки комфортных и безопасных мест для отдыха.
Почему идея не получила поддержки?
Чиновники Петербурга отказались от создания таких пляжей.
Основная причина — действующие санитарные нормы и правила использования водоемов просто не предусматривают оборудованные зоны для купания животных.
Отмечены сложности с обеспечением гигиены, безопасности отдыхающих и сохранением экологии водоемов, сообщает 78 канал.
Кроме того, в городе и без того мало прибрежных территорий, пригодных для организации специализированных зон.
Последние проверки Роспотребнадзора показали, что в Северной столице всего два водоема безопасны для купания.
Зачастую пляжи — это общественные пространства, где отдыхает множество людей, и выделить отдельные участки только для собак технически сложно.
Что предлагает власть вместо пляжей?
Пока город не будет создавать специальные пляжи, власти обещают сосредоточиться на развитии и улучшении существующих городских парков и площадок для выгула.
Депутат Александр Рассудов, например, предлагает равномерно распределить специальные зоны для собак по всему городу, подобно детским площадкам.
Такие площадки должны находиться в пешей доступности от жилых районов, чтобы выезд к пляжам и водоемам не был единственным вариантом.
Как быть владельцам собак летом?
Пока с сентября животным нельзя будет с ними на обычные пляжи, пришло время активнее использовать парки, лесопарковые зоны и специально оборудованные собачьи площадки.
Также важно строго соблюдать правила выгула: держать питомца на поводке и убирать за ним, чтобы не создавать конфликтов с другими жителями и не портить городскую среду.