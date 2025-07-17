Музей в полторы комнаты и с запахами старой коммуналки: как крошечная петербургская комната стала пристанищем Бродского

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского — это не обычное место, а настоящий памятник времени и памяти, который словно переносит в атмосферу советской коммунальной квартиры.

Там жил один из величайших поэтов нашего времени, а сейчас это место называют музеем пустоты.

От коммуналки до музея: путь длинной в несколько десятилетий

Все началось еще в 1999 году, когда друзья поэта Михаил Мильчик и Яков Гордин решили создать фонд, чтобы выкупить комнаты в коммуналке в доме Мурузи на Литейном проспект.

Именно здесь, в одной из петербургских комнат площадью всего около 10 квадратных метров, с 1955 по 1972 год жила семья Бродских.

Комната была отделена от соседних занавеской и шкафом, и эта маленькая «полуторная» площадь стала личным пространством поэта — тем самым уголком, откуда началось его творчество.

Почему «Полторы комнаты»?

Потому что формально в коммуналке должен был быть целый комплект из двух комнат, а из-за советских правил этого не допускали.

Поэтому жилище Бродского выглядело как будто не полностью отделённое — одна с половиной комнаты. Сам поэт называл эти десять квадратных метров «лучшим пространством, которое он знал в жизни».

Это была его маленькая крепость, где он мог быть самим собой и творить.

Трудности создания музея: коммунальные будни и упрямая соседка

Создать музей оказалось делом непростым. Жилая коммуналка не была выкуплена полностью: одна из соседок проживала в своей комнате с детства и не хотела продавать ее.

В 2017 году к работе над музеем подключился бизнесмен Максим Левченко, который смог выкупить соседнюю квартиру № 36 с отдельным входом, что позволило отделить жилую и нежилую зоны.

Архитектором музейного пространства стал Александр Бродский: он не родственник поэта, а просто однофамилец.

Он оставил в музее настоящие стены из кирпича и лепнину, старинные двери и даже печи — все то, что скрылось под многослойной штукатуркой и ремонтом за десятилетиями.

Благодаря его работе музей не похож ни на один другой — он не «вылизан», а настоящий, с историей, с трещинами и запахами старой коммуналки.

Что ждет гостей музея сегодня?

Сегодня музей — это две части: мемориальная коммунальная квартира и соседняя экспозиционная часть.

В последней можно не только узнать об эпохе, но и почитать книги у камина, налить себе кофе и буквально почувствовать дух шестидесятников, к поколению которых принадлежал Бродский.

Экскурсия плавно переводит гостей от общего контекста к самому поэту и «полутора комнатам» — его последнему дому в России перед эмиграцией в 1972 году.

Особенностью музея является его «пустота» — там нет пышных экспонатов или громоздких витрин, зато есть тишина, атмосфера и память, пишет Культура.рф.

Музей открылся официально в 2020 году и работает по записи, билеты быстро разбирают, так что если захотите попасть внутрь — нужно позаботиться о своем визите заранее.