«Опускать голову в холодную воду не нужно»: стоит ли использовать «дайверский рефлекс» при симптомах тревоги

В последнее время в соцсетях советуют при тревоге опускать лицо в холодную воду.

Тревога, учащенный пульс и чувство сдавленности в груди – вот симптомы, которые знакомы многим. И в такие моменты кажется, что сердце вот-вот выскочит из груди, а дыхание сбивается.

Людей, которые испытывают такие симптомы, называют «тревожниками» и в соцсети предлагают быстрый способ облегчить свое состояние.

Нужно взять лед, залить его холодной водой и опустить туда лицо.

Этот метод простой, необычный и основан на глубоком биологическом механизме, который часто называют «дайверским рефлексом».

Что такое «дайверский рефлекс»?

Этот рефлекс — врожденная автоматическая реакция организма на погружение лица в холодную воду.

При попадании холодной воды на лицо, особенно в области носа и глаз, срабатывает нервный импульс, который говорит телу замедлить сердцебиение и перенаправить кровь к жизненно важным органам.

Помогает ли метод?

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», стоит ли пользоваться таким методом борьбы с тревогой.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Давление за грудиной и высокий пульс — не всегда признак тревоги. Поэтому лучше всего все-таки вызвать скорую помощь, даже если это тревога, а значит стенокардия. Стенокардия — это ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфарктам. И конечно опускать голову в холодную воду, как кто-то рекомендовал, в этом случае не нужно. А вот если это чувство тревоги, то действительно холодная вода, аутотренинг в виде успокоения себя, может помочь. Тем не менее, конечно, даже в этом случае лучше вызвать скорую. Врачи снимут ЭКГ, скажут, ишемия это или нет. Если это все-таки паническая атака или тревога, то в следующий раз пациент будет знать, что это не сердце, а тревога. И тогда можно в холодную воду лицо опустить, просто лечь, подумать о чем-то. Надо как-то себя отвлечь от этой ситуации. Кстати, очень хорошо помогает, когда ты рядом с кем-то, то есть просто обычный разговор», — говорит эксперт.

По словам врача, если у вас высокий пульс, тяжело дышать и давлений за грудиной, которые не проходят в течение 50 минут, то это повод для госпитализации.