Тайны парадных лестниц Петербурга: зеркала, лепнина, мрамор — как выглядели самые роскошные подъезды и кто по ним поднимался?

Входя в старые петербургские дома, вы можете оказаться в другом мире — мире парадных лестниц, помнящих шаги прошлого и хранящих истории сменившихся эпох.

Санкт‑Петербург — это не только дворцы и соборы, но и тысячи доходных домов, чьи фасады выстраивают величественные линии улиц и набережных.

За неприметными дверями многих из них скрываются настоящие произведения искусства — парадные лестницы.

Это не просто способ попасть на нужный этаж, а визитная карточка дома, демонстрация статуса его владельцев и жильцов.

В отличие от скромных «черных» лестниц, предназначенных для слуг и бытовых нужд, парадная была лицом дома, местом, где начиналось знакомство гостя с живущей здесь семьей.

Пройтись по такой лестнице — значит, прикоснуться к истории, представить себе быт и нравы петербургской жизни прошлых веков.

Что скрывается за дверью: парадная vs черная лестница

Чтобы понять значение парадной, нужно осознать ее контраст с черной лестницей.

Если черная была утилитарной — узкой, темной, часто с запахом кухни и двора, то парадная стремилась к красоте и репрезентативности.

Она вела к дверям «чистых» квартир, где принимали гостей, устраивали приемы.

Ее внешний вид должен был произвести впечатление, подчеркнуть благосостояние и вкус обитателей дома.

Таким образом, структура петербургского доходного дома отражала четкое социальное деление: парадный вход для господ и их гостей, черный — для прислуги, поставщиков и выхода во двор.

Зеркала, лепнина, мрамор: как выглядела роскошь

Самые роскошные парадные лестницы в Петербурге — это настоящие памятники архитектурного и декоративного искусства. Здесь не экономили на отделке и материалах:

Мрамор и гранит: ступени часто были выполнены из мрамора или гранита — долговечных и благородных камней. Подоконники и элементы стен могли быть облицованы тем же материалом.

Лепнина: стены и потолки богато украшались лепниной. Это могли быть сложные растительные орнаменты, мифологические сюжеты, античные мотивы, гербы владельцев дома или просто элегантные узоры. Лепнина добавляла объем и пышность.

Зеркала: большие зеркала в красивых рамах — непременный элемент парадной. Они не только служили декоративным целям, но и визуально расширяли пространство, делая его светлее и торжественнее. Часто зеркала располагались между окнами на лестничных пролетах.

Кованые перила: изящные, порой очень сложные кованые перила с витиеватыми узорами, деревянными или латунными поручнями — еще одна деталь, подчеркивающая статус.

Витражи: окна лестничных пролетов нередко украшали витражи — цветные стеклянные композиции, которые рассеивали свет, создавая особую игру красок.

Метлахская плитка: полы первых этажей парадных часто выкладывали метлахской плиткой с геометрическими или цветочными узорами, привезенной из Европы.

Все эти элементы вместе создавали ощущение торжественности, вводили гостя в атмосферу богатства и изысканности еще до того, как он переступал порог самой квартиры.

Кто ступал по этим ступеням: истории жильцов и гостей

По парадным лестницам поднимались самые разные люди, но всегда те, кто имел отношение к «чистой» жизни дома. Это были сами владельцы квартир — представители аристократии, успешные купцы, крупные чиновники, интеллигенция.

По ним поднимались их гости: дамы в пышных платьях и господа в сюртуках, идущие на бал или званый обед; коллеги по службе; учителя и гувернантки; врачи, вызванные к больному.

Здесь встречали свадебные процессии, провожали в последний путь.

Парадная была свидетелем первых свиданий и важных деловых переговоров, шумных праздников и тихих визитов соболезнования.

Каждый шаг по мраморным ступеням, каждое отражение в старом зеркале хранит эхо этих многочисленных историй, этих голосов и судеб.

От блеска к коммуналке: перемены эпох

После 1917 года жизнь петербургских парадных резко изменилась. Роскошные квартиры были уплотнены или превращены в коммуналки.

Исчезли швейцары, следившие за порядком и открывавшие двери. Парадные, по которым раньше ходили только «господа», стали использоваться всеми жильцами коммуналок.

Уход за ними часто прекращался, лепнина осыпалась, зеркала мутнела, мрамор истирался.

Тем не менее, даже в состоянии запустения многие парадные сохранили остатки своего былого величия, создавая резкий контраст между ветхими стенами и сохранившимися фрагментами былой роскоши.

Парадные сегодня: следы прошлого и новая жизнь

В наши дни судьба петербургских парадных различна.

Некоторые, особенно в отреставрированных домах или тех, где коммуналки расселены, вновь обретают свой блеск благодаря усилиям новых владельцев или управляющих компаний.

Другие до сих пор пребывают в плачевном состоянии, напоминая о сложных временах. Однако интерес к ним не угасает.

Проводятся экскурсии по самым красивым парадным, фотографы устраивают здесь съемки, а многие петербуржцы и гости города специально разыскивают их, чтобы прикоснуться к этой уникальной атмосфере.

Тайны парадных лестниц Петербурга — это не секреты в прямом смысле слова, а скорее истории, которые тихо живут в стенах, ступенях и зеркалах.

Они рассказывают о времени, когда эти пространства были центром светской жизни, о людях, чьи шаги их наполняли, о революциях и войнах, которые меняли быт, но не смогли стереть следы былой красоты.

Сегодня парадные лестницы остаются неотъемлемой частью души Петербурга, его живой, многослойной истории, которую можно буквально почувствовать под ногами.