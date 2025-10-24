Городовой / Город / От частной собственности до стратегических планов: что будет с Ленинградским зоопарком
От частной собственности до стратегических планов: что будет с Ленинградским зоопарком

Опубликовано: 24 октября 2025 15:00
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Официально проект отложен минимум до 2030-го, а возможно, и дольше.

Еще летом Петербурге обещали новый проект зоопарка в Юнтолово. Однако появится он не раньше чем через 5-10 лет — то есть после 2030 года.

Почему затягивают?

Главная проблема — деньги. Строительство нового зоопарка очень дорогое и занимает много времени, пишет ДП. Поэтому не исключено, что он может быть частным.

Власти отмечают, что проект по созданию вторичного зоопарка в Петербурге — скорее мечта, чем реальность на ближайшие годы.

В итоге стройка откладывается на неопределенные сроки.

Что происходит сейчас?

Сейчас в Петербурге продолжается модернизация Ленинградского зоопарка. Недавно там появилось много новых животных, планируется улучшение условий для посетителей и развитие инфраструктуры.​

Юлия Аликова
Город
