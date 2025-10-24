От частной собственности до стратегических планов: что будет с Ленинградским зоопарком

Еще летом Петербурге обещали новый проект зоопарка в Юнтолово. Однако появится он не раньше чем через 5-10 лет — то есть после 2030 года.
Почему затягивают?
Главная проблема — деньги. Строительство нового зоопарка очень дорогое и занимает много времени, пишет ДП. Поэтому не исключено, что он может быть частным.
Власти отмечают, что проект по созданию вторичного зоопарка в Петербурге — скорее мечта, чем реальность на ближайшие годы.
В итоге стройка откладывается на неопределенные сроки.
Что происходит сейчас?
Сейчас в Петербурге продолжается модернизация Ленинградского зоопарка. Недавно там появилось много новых животных, планируется улучшение условий для посетителей и развитие инфраструктуры.