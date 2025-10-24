«Метро-призрак»: Петербург строит станции, которыми нельзя пользоваться

Когда метро существует, но не работает: новая стратегия развития.

Когда последний раз поездка в метро вызывала одновременно восхищение и разочарование? В Петербурге уже стало нормой, что некоторые станции есть — но ими нельзя пользоваться.

И это не случайность, а вполне сознательная практика.

«Есть» значит «нет»: станции без выходов и пересадок

Городская компания Метропроект объявила тендер на 145 миллионов рублей — и это кажется отличной новостью для транспортного развития.

Однако план вызывает вопросы — станции строят для транзита, без выходов и пересадок. Поезда просто мчатся мимо, оставляя пассажиров в недоумении.

«Да когда же начальство мозг включит? Жуть исходит от новых бесполезных планов!» — возмущается один из петербуржцев в комментариях.

Лабиринты Красносельско-Калининской линии: обещания и сомнения

В этом году должны достроить первый участок новой линии метро. Однако слово «должны» звучит как предостережение.

На очереди — следующие станции с пересадками и выходами, но сроки и планы меняются постоянно.

Самая глубокая и проблемная — Знаменская

Станция планируется на глубине свыше 70 метров, станция будет работать по принципу «на прогон» — двери откроют, но выйти некуда.

«Выход появится позже» — но когда именно, никто не скажет.

Неочевидная целесообразность: кто определяет стройку?

«Кто решает очередность станций? Это подарок элите или чиновникам?» — вопрошают жители.

Строить дорогостоящие станции только для декорации и оставлять их недоступными — вызывает недоумение у горожан.

Оптимизм против реальности: сроки далеки от исполнения

Запуск участка планируется не раньше 2030-го, пересадка — в 2032-м.

Источники ждут даже более поздних дат — если не случится очередных задержек и форс-мажоров.

Из усталости — в поэтапный ввод: новая норма?

Подход становится стандартом — построить максимально быстро, а сделать полноценное функционирование потом. Смольный уже заявил о планах оставить станции работать в режиме «прогона» ради ускорения строительства.

Петербуржцы продолжают сталкиваться с ледниковым транспортным развитием — дорого, долго и с минимумом пользы. Станции-призраки — неотъемлемая часть этого процесса.

«А вот интересно, как в принципе можно было спроектировать Театральную без выхода на поверхность?», — пишут горожане.