«Метро-призрак»: Петербург строит станции, которыми нельзя пользоваться

Когда последний раз поездка в метро вызывала одновременно восхищение и разочарование? В Петербурге уже стало нормой, что некоторые станции есть — но ими нельзя пользоваться.
И это не случайность, а вполне сознательная практика.
«Есть» значит «нет»: станции без выходов и пересадок
Городская компания Метропроект объявила тендер на 145 миллионов рублей — и это кажется отличной новостью для транспортного развития.
Однако план вызывает вопросы — станции строят для транзита, без выходов и пересадок. Поезда просто мчатся мимо, оставляя пассажиров в недоумении.
«Да когда же начальство мозг включит? Жуть исходит от новых бесполезных планов!» — возмущается один из петербуржцев в комментариях.
Лабиринты Красносельско-Калининской линии: обещания и сомнения
В этом году должны достроить первый участок новой линии метро. Однако слово «должны» звучит как предостережение.
На очереди — следующие станции с пересадками и выходами, но сроки и планы меняются постоянно.
Самая глубокая и проблемная — Знаменская
Станция планируется на глубине свыше 70 метров, станция будет работать по принципу «на прогон» — двери откроют, но выйти некуда.
«Выход появится позже» — но когда именно, никто не скажет.
Неочевидная целесообразность: кто определяет стройку?
«Кто решает очередность станций? Это подарок элите или чиновникам?» — вопрошают жители.
Строить дорогостоящие станции только для декорации и оставлять их недоступными — вызывает недоумение у горожан.
Оптимизм против реальности: сроки далеки от исполнения
Запуск участка планируется не раньше 2030-го, пересадка — в 2032-м.
Источники ждут даже более поздних дат — если не случится очередных задержек и форс-мажоров.
Из усталости — в поэтапный ввод: новая норма?
Подход становится стандартом — построить максимально быстро, а сделать полноценное функционирование потом. Смольный уже заявил о планах оставить станции работать в режиме «прогона» ради ускорения строительства.
Петербуржцы продолжают сталкиваться с ледниковым транспортным развитием — дорого, долго и с минимумом пользы. Станции-призраки — неотъемлемая часть этого процесса.
«А вот интересно, как в принципе можно было спроектировать Театральную без выхода на поверхность?», — пишут горожане.
«За очередные 145 млн наделают кучу бумаг, аккуратно сложат в архив. На следующий год новый конкурс "на изыскания" за какую стоимость? Неплохо зарабатывает кто то просто на конкурсах...»