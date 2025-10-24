Городовой / Город / Иностранные детали и привычки пассажиров: что ломает петербургский метрополитен
Иностранные детали и привычки пассажиров: что ломает петербургский метрополитен

Опубликовано: 24 октября 2025 17:30
Метро в Петербурге
Иностранные детали и привычки пассажиров: что ломает петербургский метрополитен
globallookpress/ Maksim Konstantinov

За последние несколько недель сбои в подземке стали частыми.

Главная причина — действия пассажиров.

Специалисты уже давно отмечают, что многие неисправности связаны с тем, что люди пытаются попасть в вагон после сигнала о закрытии дверей, либо препятствуют закрытию дверных створок.

Некоторые даже механически воздействуют на двери, что вызывает отказ дверного привода. В итоге поезд не может отправиться или застревает на станции. Это создает задержки и срывы графика.

Что говорят специалисты?

Перед каждым рейсом все составы проходят обязательные техосмотры — проверяют, есть ли неисправности, сообщает Росбалт.

Если что-то выявляют, вагон к линии не допускают. Но если поломка случается уже в движении, его сразу отправляют в депо или на ближайшую станцию для устранения неисправностей.

Анализ причин поломки, в том числе и того самого «Балтийца», который стал причиной транспортного коллапса 16 октября, ведется сейчас и будет завершен не раньше 28 октября.

Что случилось 16 октября?

Тогда один из вагонов серии «Балтиец» стал причиной остановки всей красной ветки. Его пришлось буксировать на минимальной скорости в депо, остановив работу сразу четырех станций.

Тогда предполагаемой причиной называли неисправность тормозной системы — скорее всего, отсутствие давления в тормозной магистрали.

Также были зафиксированы проблемы с дверями, что привело к новым задержкам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
