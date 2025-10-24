Коллекционный сюрприз: петербуржцам показали «Подорожник» ограниченного тиража

В Санкт-Петербурге по случаю семидесятилетия городской подземки выпустят специальную серию карт для оплаты проезда «Подорожник».
Первая партия коллекционных карт поступит в продажу уже 27 октября. Всего будет изготовлено 50 тысяч экземпляров в особом оформлении.
Приобрести юбилейные карты смогут все желающие в кассах метро и в других пунктах реализации проездных документов. Стоимость одной карты с новым рисунком составит 90 рублей.
В ноябре следующего года запланирован выпуск второго тиража, приуроченного к той же памятной дате.
Ранее стало известно, что за девять месяцев 2025 года с использованием универсальной карты «Подорожник» жители оплатили примерно 534 миллиона поездок в городском транспорте.
Использование этих карт позволило горожанам за это время сэкономить свыше 9,7 миллиарда рублей. Таким образом, популярность безналичных способов оплаты проезда продолжает расти.