Коллекционный сюрприз: петербуржцам показали «Подорожник» ограниченного тиража

Опубликовано: 24 октября 2025 14:39
В Санкт-Петербурге представили ограниченную серию карт «Подорожник».

В Санкт-Петербурге по случаю семидесятилетия городской подземки выпустят специальную серию карт для оплаты проезда «Подорожник».

Первая партия коллекционных карт поступит в продажу уже 27 октября. Всего будет изготовлено 50 тысяч экземпляров в особом оформлении.

Приобрести юбилейные карты смогут все желающие в кассах метро и в других пунктах реализации проездных документов. Стоимость одной карты с новым рисунком составит 90 рублей.

В ноябре следующего года запланирован выпуск второго тиража, приуроченного к той же памятной дате.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2025 года с использованием универсальной карты «Подорожник» жители оплатили примерно 534 миллиона поездок в городском транспорте.

Использование этих карт позволило горожанам за это время сэкономить свыше 9,7 миллиарда рублей. Таким образом, популярность безналичных способов оплаты проезда продолжает расти.

Юлия Аликова
Общество
