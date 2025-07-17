«От прикосновения к разрушению – один шаг»: Петербург пытается остановить вандализм у памятников

В Петербурге бьют тревогу о будущем своих сокровищ.

Сердце Петербурга обливается кровью, его каменные стражи взывают о помощи. Город, пропитанный историей, город-музей под открытым небом — в опасности.

У его самых дорогих памятников появились плакаты, словно крик отчаяния, мольба о сострадании и бережном отношении.

Живые слова, написанные болью и надеждой

Данная инициатива представляет собой важный шаг в борьбе с проявлениями вандализма и безответственного отношения к культурному наследию.

Первыми участниками проекта стали львы на Дворцовой пристани, верблюд у памятника Пржевальскому и памятник Менделееву.

Как пишет 78.ru, возле этих скульптур размещены временные информационные стенды с тематическими плакатами.

Автором этих работ, получивших признание в рамках конкурса «Сохранить», организованного Государственным музеем городской скульптуры, является студентка Ольга Синькова.

Ее творчество отражает любовь к Петербургу и стремление к сохранению его уникального облика.

«Одно прикосновение кажется пустяком, но когда их сотни, тысячи… даже самые могучие монументы не выдерживают натиска времени и вандализма», — говорит Алексей Михайлов, председатель КГИОП.

Вандализм по отношению к памятникам — проблема не новая

Она существует во всем мире, и с ней борются разными способами: от установки систем видеонаблюдения до организации образовательных программ.

Но что, если вандализм происходит не со злым умыслом, а из-за банального невежества? Например, люди трут определенные части скульптур «на удачу», не понимая, что это наносит вред памятнику.

Именно поэтому, кампания в Петербурге делает акцент на информировании и просвещении — это попытка не просто наказать вандалов, но и предотвратить вандализм в принципе.

Пять направлений деятельности, способствующих сохранению культурного наследия:

Углубленное изучение истории памятников позволяет повысить ценность культурных объектов в глазах общественности и способствует формированию бережного отношения к ним.

Демонстрация уважительного поведения по отношению к памятникам создает положительный пример для окружающих.

Информирование соответствующих органов о случаях вандализма является важным шагом в предотвращении дальнейшего ущерба и наказании виновных.

Активное участие в инициативах, направленных на сохранение культурного наследия, будь то волонтерская деятельность или финансовая поддержка, является важным вкладом в общее дело.

Распространение информации о важности сохранения памятников способствует повышению осведомленности и вовлечению новых сторонников в дело сохранения культурного наследия.

Необходимо помнить, что сохранение культурного наследия — это общая ответственность, поскольку именно памятники придают городам уникальность и неповторимость.