«Аппетит приходит во время обмана»: что на самом деле входит в состав знаменитых отбивных и зраз «Ермолино»

Когда продукты покупаются наразвес и приносятся домой лишь чек вместо упаковки с полной потребительской информацией, велик соблазн начать химичить.
Российские законы не обязывают продавца обеспечить покупателя развесных продуктов полной информацией о товаре.
“Приходим, получаем пельмени, котлеты или зразы из морозилки — и знать не знаем, когда их в ларь засыпали. Ни даты производства, ни срока годности у нас на руках нет. Только кассовый чек с минимумом информации”, — отмечает канал "Консервы".
В итоге получается, что люди домой приносят совершенно неведомый продукт. Едят, не зная, из чего и когда это сделано.
В лучшем случае заглянут на сайт. Но можно ли доверять составам на сайте?
Отбивные: ожидание и реальность
Описание линейки продукции есть, а состава свиных отбивных — нет. Обещаны «отборные продукты в составе блюд и изощренные секреты их приготовления».
Однако, кроме всего необходимого, там есть неожиданные ингредиенты: сухие сливки, комплексная добавка с трифосфатом натрия, загустители и желирующий агент.
Аллергикам такой продукт может дорого обойтись.
Котлеты По-киевски: маслице или ароматизатор?
Все, что есть на сайте о составе:
«филе птицы перемолото в мягкий фарш, а нежная начинка мягко плавится во время приготовления, превращаясь в ароматный соус».
Радует, что мясо птицы (филе) все таки присутствует и не в виде продукта механической обвалки.
А вот ароматный соус… Конечно, он будет ароматный — ведь неуточненные растительные жиры там приправлены ароматизатором масла.
Производитель на сайте скрывает фосфаты, каррагинан и неведомый маргарин.
Картофельные зразы: картошка или хлопья?
Вот как описан состав зраз на официальном сайте Ермолино:
«Приготовлены из картофельного пюре, внутри — вкусный фарш из трех видов мяса: птицы, говядины и свинины с добавлением лука и ароматных специй”.
На самом деле картофельное пюре оказалось хлопьями, замешанными на эмульгаторе и антиокислителях. В такие продукты кладут метабисульфит натрия, чтобы не плесневели.
А что же фарш из трех видов мяса? Мясо птицы механической обвалки, говядина со свининой в составе присутствуют на вторых ролях. Зато добавлены соевая мука и сахар.
А чтоб было вкусно и ароматно, не забыли глутамата натрия подсыпать.