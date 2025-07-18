Жуткая находка в чемодане: петербургская девочка пострадала от укуса экзотического гостя

Семейная поездка обернулась неприятным сюрпризом для одной петербургской семьи, когда из багажа, привезенного из отпуска, появилось экзотическое существо.
Инцидент произошел 17 июля, когда животное, предположительно скорпион, выбралось из чемодана и укусило 10-летнюю девочку.
Необычный багаж
Как пишет "Фонтанка", вернувшись домой, мать и дочь из Санкт-Петербурга даже не подозревали, что к ним в чемодан незаметно “присоединился” неожиданный пассажир.
По имеющейся информации, это могло быть похожее на скорпиона существо.
До прибытия скорой помощи женщина успела избавиться от находки.
Медицинская помощь
Девочку незамедлительно доставили в Детскую городскую больницу для дальнейшего медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.
Случай подчеркивает, насколько важно быть внимательными к своему багажу после путешествий, особенно из регионов с экзотической фауной.