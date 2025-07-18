Городовой / Город / Жуткая находка в чемодане: петербургская девочка пострадала от укуса экзотического гостя
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Жуткая находка в чемодане: петербургская девочка пострадала от укуса экзотического гостя

Опубликовано: 18 июля 2025 19:01
девочка пострадала от укуса
Жуткая находка в чемодане: петербургская девочка пострадала от укуса экзотического гостя
globallookpress/Pogiba Alexandra

Экзотический гость покусал ребенка.

Семейная поездка обернулась неприятным сюрпризом для одной петербургской семьи, когда из багажа, привезенного из отпуска, появилось экзотическое существо.

Инцидент произошел 17 июля, когда животное, предположительно скорпион, выбралось из чемодана и укусило 10-летнюю девочку.

Необычный багаж

Как пишет "Фонтанка", вернувшись домой, мать и дочь из Санкт-Петербурга даже не подозревали, что к ним в чемодан незаметно “присоединился” неожиданный пассажир.

По имеющейся информации, это могло быть похожее на скорпиона существо.

До прибытия скорой помощи женщина успела избавиться от находки.

Медицинская помощь

Девочку незамедлительно доставили в Детскую городскую больницу для дальнейшего медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

Случай подчеркивает, насколько важно быть внимательными к своему багажу после путешествий, особенно из регионов с экзотической фауной.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».