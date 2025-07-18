Знак Наполеона и легенды о подземелье: почему Шуваловский парк манит любителей загадок

Шуваловский парк — это место, где оживают прошлое и мистические легенды.

Шуваловский парк — это не просто зеленый уголок на севере Санкт-Петербурга, а целая историческая сокровищница с интересной судьбой и неповторимой атмосферой.

Если вы любите открывать для себя загадочные и притягательные места, то этот парк — настоящий подарок. Расскажем о необычных местах парка.

Усадьба Шуваловых — главная семейная крепость

Все начиналось с графа Петра Ивановича Шувалова, которому в 1746 году пожаловали земли, где и разбили парк. Именно здесь возвышалась усадьба семьи Шуваловых.

Сегодня это здание ограждено железной решеткой, и туда нельзя просто так зайти — с 1947 года здесь размещается ВНИИ токов высокой частоты. Так что взглянуть на нее можно только снаружи.

«Наполеоновские» пруды — когда природа играет в символы

Прогуливаясь по парку, обязательно обратите внимание на два пруда, вырытых на склоне парковой горы. Они получили необычные названия — «Шапка Наполеона» и «Рубаха Наполеона».

Верхний пруд напоминает знаменитую треуголку полководца, а нижний похож на походный сюртук. Создавались пруды искусственно, и именно их форма породила множество легенд.

Говорят, что сам Наполеон оставил здесь свой знак. Особенно эффектно они смотрятся с высоты на террасах горы «Парнас», созданной крепостными еще в XVIII веке.

Церковь Петра и Павла — каменная память о любви и утрате

Церковь, построенная в готическом стиле и посвященная святым Апостолам Петру и Павлу, рассказывает трогательную историю.

Ее заложила графиня Варвара Петровна Полье в память о своем безвременно ушедшем втором муже Адольфе Полье.

Строилась она долго — почти десять лет, и пережила немало испытаний, в том числе закрытие в советские годы и превращение в физиотерапевтический кабинет, пишет Горбилет.

Но с 1991 года сюда снова возвращается духовная жизнь — восстановленная, с возобновленными богослужениями и сохранившейся атмосферой умиротворения.

Дворец Воронцова-Дашкова — красота неоклассицизма с историей

Центральное здание усадьбы — величественный дворец в неоклассическом стиле с чуть заметными чертами модерна. Его купол напоминает фасады дворцов из Павловска.

Этот дворец был не просто домом, а местом, где пересекались история и искусство — в 1926 году его превратили в дом отдыха, но дух аристократической эпохи все еще витает в его стенах.

Склеп Адольфа — тайны и легенды под землей

Рядом с церковью можно найти небольшое, но мистически привлекательное место — склеп графа Адольфа Полье, того самого мужа Варвары Петровны.

Он был построен в 1830 году и сейчас закрыт решеткой. Согласно местным легендам, графиня много времени проводила у могилы, украшая ее цветами.

Но самое загадочное — говорят, что именно здесь начинается один из подземных ходов, проложенных глубоко под парком. Доподлинно это неизвестно, но легенда говорит об этом.

Шуваловский парк — это место, где история оживает в каждом уголке. Здесь смешиваются романтика, архитектура и тайны прошлого, которые продолжают манить и вдохновлять.

Добраться сюда просто: от метро Озерки или проспекта Просвещения ходят автобусы и маршрутки.