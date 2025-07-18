От дождя к жаре: как июль перевернул климат Санкт-Петербурга

Июль в Санкт-Петербурге в этом году получился очень переменчивым: от достаточно прохладного начала с наводнением к настоящей летней жаре с ясным солнцем и редкими дождями.

Прохлада и дожди в начале июля

Первые десять дней июля были прохладными, дневная температура едва доходила до +17…+22°C, но уже со второй половины месяца ситуация круто изменилась: город накрыла волна жары.

Неожиданная жара середины июля

Однако уже с 12 июля пришла резкая перемена. Ожидавшийся период тепла перерос в настоящую жару — днем температура поднималась до +27…+31°C.

13 июля даже был установлен локальный температурный рекорд для середины июля — +31,2°C, что для Северной столицы редкость.

При этом, как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, эта жара не считается аномальной, но она все же вызвала заметные отличия от климатической нормы.

Так, 12 июля температура была на 1,5 градуса ниже среднего, а утром 16 июля воздух уже прогрелся на 0,2 градуса выше нормы.

Осадки и солнечные часы: контрасты июля

За первую половину месяца осадков в Петербурге выпало всего около 43% от месячной нормы, что примерно в два раза меньше, чем год назад.

При этом на юге Ленинградской области ливней было предостаточно — там прошли сильные дожди, которые контрастируют с сухой и жаркой погодой в самом городе.

Солнечных часов в Северной столице в июле становится все больше — за первые две недели их насчитали около 127 часов.

Это уже близко к привычным для нормального лета значениям, но все же заметно меньше рекордного 2021 года, когда за такой же период солнце светило 195 часов.

Однако синоптики надеются, что во второй половине июля количество солнечных дней еще больше вырастет и будет радовать жителей.

Погода в ближайшие дни

На выходные, 19-20 июля, метеорологи прогнозируют возможные атмосферные фронты с кратковременными осадками в Петербурге, но пока что лето держится и радует теплом.

Синоптики обещают еще три жарких и солнцем наполненных дня подряд. Но за ними, как обычно, в Петербурге, могут вновь прийти дожди и более прохладная погода.

Таким образом, горожанам стоит быть готовыми к переменам — наслаждаться каждым солнечным и теплым днем, не забывая о ветреной и дождливой составляющей ленинградского лета.