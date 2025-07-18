Памятник Носу на Вознесенском проспекте: литературный орган с петербургской пропиской

Санкт‑Петербург — город, где каждый камень, каждый мост и каждый проспект дышит историей и культурой.

Здесь увековечены цари и полководцы, поэты и ученые.

Но есть в этом городе и памятники совершенно иного рода, странные, ироничные, которые сразу выдают его особую, тонкую душу и любовь к литературе.

Один из таких необычных символов — памятник Носу, расположенный на фасаде одного из домов по Вознесенскому проспекту. На первый взгляд, идея установить памятник части лица кажется абсурдной.

Но в Петербурге, городе, который часто называют самым фантастическим городом на земле, даже у носа может быть своя история и свой памятник.

Почему именно Нос: привет из мира Гоголя

Чтобы понять, почему в Петербурге появился памятник Носу, нужно вспомнить великого писателя Николая Васильевича Гоголя и его удивительную повесть «Нос».

Действие этой истории происходит именно в Петербурге. Главный герой, майор Ковалев, однажды утром обнаруживает, что его нос исчез.

А тем временем его нос, принарядившись в мундир статского советника, ведет совершенно самостоятельную жизнь в городе — ездит в карете, посещает Казанский собор и даже пытается сбежать из Петербурга.

Эта абсурдная, гротескная история Гоголя прекрасно передает дух Петербурга — города, где реальность причудливо переплетается с фантастикой, где возможно все, даже то, что кажется невероятным.

Памятник Носу — это прямое посвящение Гоголю и его гениальной повести, символ того самого гоголевского Петербурга, где обычные вещи могут обретать собственную жизнь.

История появления: от идеи до фасада

Идея увековечить гоголевский Нос в городском пространстве появилась не так давно. Сам памятник — это относительно современное произведение.

Изначально, в 1995 году, скульптура Носа, созданная Иваном Кузьмичом Яковлевым, была установлена на фасаде дома № 11 по набережной Фонтанки, недалеко от Летнего сада.

Там она пробыла несколько лет, но, к сожалению, была украдена.

Позднее было решено воссоздать памятник, и его новая версия (или копия) появилась на другом месте — на фасаде дома по Вознесенскому проспекту.

Таким образом, памятник Носу имеет свою небольшую, но уже полную приключений историю, включая даже «похищение», достойное пера самого Гоголя.

Где его найти?

Сегодня памятник Носу находится на фасаде дома № 11 по Вознесенскому проспекту.

Это скромная, не очень большая скульптурная композиция, выполненная из темного камня или металла.

Она представляет собой рельефное изображение носа, похожее на то, как мог бы выглядеть этот орган, оторвавшись от лица и обретя самостоятельное существование.

Памятник расположен не на уровне глаз, его нужно специально искать, подняв голову.

Это делает его своего рода «пасхалкой» для тех, кто знает о гоголевской повести и о существовании такого необычного городского символа.

Найти его — значит, пройти небольшой квест и приобщиться к литературным загадкам Петербурга.

Символ иронии и любви к литературе

Памятник Носу — это больше, чем просто скульптура. Это символ петербургской иронии, любви к своей литературной истории и умения видеть необычное в обыденном.

Он напоминает о том, что Петербург — это не только официальная столица и город парадных фасадов, но и место, где живут герои книг, где фантазия может вырываться в реальность.

Этот небольшой знак на стене большого дома — это тихий привет от Гоголя, напоминание о вечной актуальности классики и о том, что самое интересное в Петербурге порой скрывается в деталях, доступных лишь внимательному взгляду.

Итак, если будете гулять по Вознесенскому проспекту, не забудьте посмотреть на дом номер 11.

Возможно, там, на фасаде, вы увидите тот самый Нос, который сбежал от майора Ковалева, и улыбнетесь, вспомнив гоголевский Петербург — город, где даже у части лица есть свой адрес и своя история.