Премьера фильма о ленинградских зверях в блокаду: что скрывают клетки зоопарка?
Опубликовано: 18 января 2026 12:57
 Проверено редакцией
Городовой ру

Документальная картина «Блокадный зоопарк», поставленная Андреем Егоровым, будет продемонстрирована киностудией «Ленфильм». Особое внимание в фильме уделено тому, как, несмотря на суровые испытания войны, люди находили силы заботиться о братьях меньших и сохраняли взаимопомощь.

Премьера состоится 22 января в 18 часов в зале киностудии. Об этом сообщили представители Комитета по культуре города.

В городской администрации отметили: в годы Великой Отечественной войны городской зоосад оставался действующим, и двери были закрыты для посетителей исключительно в холодное время года — осенью и зимой. В период с 17 по 28 января на территории зоопарка открыта специальная выставка. Гости могут ознакомиться с предметами, которыми пользовались сотрудники зоосада, узнать больше о том, как в то время ухаживали за животными и чем их кормили.

Автор:
Юлия Аликова
Город
