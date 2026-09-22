Рукастые удальцы скупают на Авито советские стенки: делают из них мебель класса люкс — на выходе роскошная мебель

Как сделать из советских стенок роскошную мебель - секреты мастеров

Гарнитуры во всю стену из СССР уже не пользуются популярностью у обычных людей. Однако все чаще мастера выбирают именно такую мебель, так как ее можно использовать в качестве фасадов, полок и корпусов. Из советской стенки с “Авито” получится сделать новую и стильную мебель. Вот как делают это мастера.

Разбирают и красят

Не нужно красить весь гарнитур светлой краской и ставить его на место, так как это не поможет справиться с тяжелыми пропорциями мебели. Мастера изначально делят всю конструкцию на модули. Узкий пенал станет прекрасным книжным шкафом, низ гарнитура подойдет для тумбы под телевизор, а застекленную часть можно превратить в сервант.

Ставят ножки

Низ гарнитура смотрится очень массивно, поэтому его следует поставить на ножки. Также мастера убирают советские ручки, некоторые дверцы.

Меняют внешний вид витрины

Эта секция подойдет как для посуды, так и для хранения книг. Если сделать оформление стекла другим, а также покрасить внутреннюю стенку, то витрина не будет иметь ничего общего с гарнитуром из СССР, сообщает progoroduhta.ru.

Смотрят состояние мебели

После приобретения советского гарнитура на “Авито” необходимо внимательно изучить его состояние. Не допускается наличие плесени, запаха сырости. От такой мебели точно нужно отказываться.

Вывод

Советская стенка еще может принести пользу, так как из нее реально сделать новый гарнитур, который будет превосходить по качеству и внешнему виду современную мебель.

Отзывы

“Приобрела такую переделку на “Авито”. Если обычные гарнитуры обходятся в сотни тысяч рублей, то мне все обошлось всего в 20 тысяч рублей”. “Во время покупки переделанной мебели необходимо соблюдать осторожность. Я купил вариант, который в прошлом видимо имел признаки плесени. Мастера просто закрасили грибок краской, после чего выставили на продажу. Перед покупкой обязательно осматривайте мебель, нюхайте ее и трогайте на ощупь ”.

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