Температура ближе к норме и мелкий дождь: синоптики рассказали, какую погоду в Петербург принес очередной циклон

Зонты далеко не убираем.

Петербург снова накрыл циклон. Наш город снова оказался прямо в центре очередного циклона из Атлантики. Так что запасаемся терпением, дождевиками и горячим чаем.

Что происходит за окном сегодня?

Небо плотно затянуло тучами. Солнце если и проглянет, то ненадолго. Готовимся к периодическим дождям, предупредил ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

Вот главные цифры на сегодня:

Температура: в Петербурге ждем от +14° до +16°. В области чуть теплее — местами до +17°. Это нормальная погода для нашего региона.

в Петербурге ждем от +14° до +16°. В области чуть теплее — местами до +17°. Это нормальная погода для нашего региона. Ветер: юго-западный, легкий. Порывы до 2–7 м/с.

юго-западный, легкий. Порывы до 2–7 м/с. Давление: пока низкое — 757 миллиметров. Но оно уже потихоньку растет.

Чего ждать во вторник?

Погода пока не планирует нас радовать теплом. В календарный вторник осенняя сырость сохранится.

Ночью похолодает до +8…+10°. Днем термометры покажут всего +13…+15°. Мелкий дождь продолжит капать с перерывами.

Почему у нас постоянно капает с неба?

Петербургу просто «повезло» с географией. Город стоит на пути так называемого «главного переноса» ветров. Атлантические циклоны идут к нам один за другим, как по конвейеру. В среднем за год в Питере бывает всего около 60-70 полностью солнечных дней.

Одевайтесь слоями и не забудьте про непромокаемую обувь. Дожди хоть и не проливные, но промочить ноги можно быстро. А зонт сегодня — наш главный аксессуар!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в понедельник Петербург ждут дожди.