Синоптики обновили данные: циклон теряет силу, возвращается тепло

Какой будет погода в конце сентября

Конец сентября 2026 года принес России резкие контрасты: пока Сочи наслаждается бархатным сезоном, Поволжье и Урал готовятся к стремительному похолоданию на 10–15 градусов.

Северо-Запад уже оказался под ударом атлантических циклонов — Петербург накрыл холодный фронт с дождями и ветром. В Москве надвигается серия циклонов, которая погрузит столицу в пасмурную и сырую неделю.

Северо-Запад: холодный фронт отступает

Холодный атмосферный фронт, обрушившийся на Петербург, принес плотные дождевые облака и задержал дневной прогрев — температура едва достигла +15...+17.

На неделе в Северной столице сохранится пасмурная погода: днем +13...+15, ночью +8...+10, временами осадки. На Кольском полуострове и в Карелии в начале недели возможны сильные дожди, однако температурный фон останется примерно на три градуса выше климатической нормы.

Москва: циклоны и кратковременное потепление

Столичный регион окажется на границе холодной и теплой воздушных масс серии скандинавских циклонов. Дневная температура будет колебаться от +14 до +19 градусов, практически ежедневно прогнозируются дожди, влажность может достичь 90–100%.

Однако синоптики обещают, что в Москву вернется короткая волна потепления — так называемое «запоздалое бабье лето» с дневными значениями +15...+19 градусов.

Поволжье и Мордовия: резкий обвал температур

Пока в Поволжье, включая Мордовию, удерживается тепло выше нормы — 20 сентября в Саранске было +20 градусов при норме около +15. Но скоро весь регион одновременно накроет похолодание на 10–15 градусов: днем +7...+12, ночью +2...+7.

Это коснется Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, а также Нижегородской, Самарской, Кировской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Метеорологическая осень наконец вступит в свои права.

Юг: бархатный сезон в разгаре

На Черноморском побережье, в частности в Сочи, с последних чисел сентября и до середины октября установится теплая солнечная погода: днем +18...+22, практически без осадков.

В Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа тепло продержится дольше — до +27...+32 в начале недели, с постепенным снижением к четвергу.

Советы на конец сентября

Не спешите убирать легкие куртки далеко — в Поволжье и на Урале похолодание будет резким, и летняя одежда не спасет при +7 градусах днем.

Зонт держите под рукой даже в ясные дни: циклоны на северо-западе и в Центральной России могут принести дождь внезапно.

Следите за прогнозом ежедневно: при таких перепадах в 10–15 градусов за несколько дней погодная картина меняется стремительно.

Конец сентября 2026 года — это время резких переходов от тепла к прохладе почти по всей европейской части России. Циклоны уступят место недолгому потеплению в последние дни месяца, но ночи уже будут слабо положительными.

В Поволжье и на Урале метеорологическая осень вступит в силу окончательно, а Сочи продолжит радовать теплом.

Читайте также:

Синоптики обновили данные: какой будет погода на новой неделе — наступает настоящая осень

Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов