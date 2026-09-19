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Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов

Опубликовано: 19 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов
фото Global Look Press
Когда климат перестает следовать старым сценариям

Сейчас природа словно переписала привычные правила: редкий тип Эль‑Ниньо, не встречавшийся с конца 1990‑х, накладывается на устойчивые тренды глобального потепления.

Его особенность — прогрев смещён в восточную часть Тихого океана, а не в центральную, как в прошлых циклах. Из‑за этого привычные климатические формулы не работают: учёные сталкиваются с сочетаниями факторов, которых раньше не фиксировали.

Сбой привычных связей

Специалисты NCAR (Национальный центр атмосферных исследований США) заметили, что разрушились устоявшиеся телеконнекции — взаимосвязи между погодой в отдалённых регионах.

К примеру, из‑за медленного прогрева тропических вод Атлантики и Индийского океана ожидаемое влияние Эль‑Ниньо на Северную Америку оказалось сглажено.

Результат сезона 2023–2024 годов удивил: вместо прогнозируемых осадков на юге США и сухой погоды на севере всё вышло ровно наоборот.

Климатолог Эран Вос из Университета Бар‑Илан подчёркивает: из‑за наложения антропогенного потепления на редкий тип явления предсказывать последствия становится заметно труднее.

Риски на 2026 год

  • Увеличение интенсивности зимних штормов в Северной Европе.
  • Развитие продолжительных и глубоких засух в Азии.
  • Резкие всплески осадков в Восточной Африке, повышающие риски наводнений.

Как прямо говорит старший научный сотрудник NCAR Клара Дезер, прежние прецеденты больше не годятся как ориентир — климат меняется быстрее, чем обновляются модели.

Рекордная засуха в Амазонии (сильнейшая за 120 лет) служит наглядным примером: старые планы реагирования могут просто не попасть в актуальные зоны риска.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург на этих выходных.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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