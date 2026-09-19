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Такие крабовые бутерброды вы точно не готовили — и зря: простой рецепт с яйцом и помидором

Опубликовано: 19 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Такие крабовые бутерброды вы точно не готовили — и зря: простой рецепт с яйцом и помидором
фото legion-media
Как превратить обычные крабовые палочки в любимую закуску всей семьи

Многие привыкли видеть крабовые палочки только в салатах, но в роли основы для бутербродов они раскрываются с новой стороны.

Получается не просто закуска, а маленький гастрономический сюрприз: нежный, чуть пикантный, с приятной сочностью помидора и аппетитным хрустом поджаренного хлеба.

Такой вариант выручит, когда хочется чего‑то вкусного, но без долгих хлопот.

Ингредиенты: что подготовить заранее

8–10 ломтиков багета, 150 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 2 яйца, 2 помидора, 1–2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, зелень, соль и черный перец.

Как собрать эти бутерброды

Яйца отварить до твёрдого желтка. Сырки ненадолго убрать в морозилку — так они легче натираются. Натереть сырки и яйца, крабовые палочки нарезать мелкими кусочками либо тоже натереть. Смешать всё с чесноком, зеленью, майонезом и щепоткой перца.

Багет подсушить на сухой сковороде без масла — это сохранит его хруст. Нанести щедрый слой начинки и сверху положить кружок помидора.

Практичные подсказки, чтобы всё получилось

  • Подморозьте сырки минут на 15 — натирать будет в разы проще.
  • Не добавляйте масло при подсушивании багета: так он останется хрустящим и не размокнет под начинкой.
  • Выбирайте плотные помидоры: слишком сочные дадут много сока, и бутерброд потеряет форму.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия делает такие бутерброды каждую субботу — это её маленькая семейная традиция. На приготовление уходит ровно десять минут, не больше. Гости почти всегда спрашивают рецепт — и искренне удивляются, что главный ингредиент — обычные крабовые палочки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить пышные котлеты.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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