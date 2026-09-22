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Осенняя посадка малины: правильная траншея для хорошего старта – пошаговая инструкция

Опубликовано: 22 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Осенняя посадка малины: правильная траншея для хорошего старта – пошаговая инструкция
Осенняя посадка малины: правильная траншея для хорошего старта – пошаговая инструкция
Городовой ру
Как подготовить траншею для посадки малины

Осень считается оптимальным периодом для закладки малинника.

В отличие от традиционного луночного метода, траншейный способ посадки более эффективен с учетом специфики корневой системы малины, склонной к интенсивному горизонтальному разрастанию.

Преимущества траншейного метода:

  • Обеспечение равномерного питания и влаги для всех растений в ряду, что способствует формированию однородных и структурированных посадок.
  • Высокая агротехническая эффективность: грамотная подготовка траншеи гарантирует запас питательных веществ на 4–5 лет, исключая необходимость ежегодного локального внесения удобрений.
  • Оптимизация полива: конструкция траншеи способствует удержанию влаги в корневой зоне.

Подготовка траншеи

Подготовьте траншею шириной 50–60 см и глубиной порядка 40–45 см (эквивалентно двум штыкам лопаты). Плодородный верхний слой почвы следует отложить отдельно, а нижний глинистый грунт — утилизировать за пределами участка.

Для обеспечения оптимальных условий роста малины необходимо сформировать в траншее субстрат, имитирующий лесную подстилку:

  • Нижний слой (дренаж и пролонгированное питание): основание траншеи заполните крупными ветвями, древесными остатками, щепой или стеблями кукурузы/подсолнечника. Данный слой обеспечит постепенное высвобождение тепла и влаги в течение 3–5 лет.
  • Средний слой (быстрая органика): уложите слой скошенной травы, листвы, перепревшего навоза или компоста толщиной 10–15 см.
  • Верхний слой (плодородный грунт): засыпьте траншею ранее отложенным плодородным слоем, обогащенным минеральными удобрениями. На каждый погонный метр следует внести: 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сульфата калия и 2 стакана древесной золы.

Посадка малины

Сформируйте посадочные ямки с интервалом 50 см друг от друга.

Разместите саженец в посадочной яме, аккуратно расправив корни (при открытой корневой системе) или произведя перевалку земляного кома (при закрытой корневой системе). Засыпьте посадочное место почвой, не допуская заглубления корневой шейки, выполните обильный полив и обеспечьте мульчирование опилками или соломой.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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