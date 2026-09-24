Музыка Шостаковича, тайны «Манежа» и гости из города-побратима: что происходит на Культурном форуме в Петербурге

Сегодня в Петербурге стартовал XII Международный форум объединённых культур. Сюда съехались художники, режиссёры, музыканты и эксперты со всех уголков Земли.
Гости со всех континентов
Цифры впечатляют. На форум приехали более двух тысяч участников из 70 с лишним стран. Главная тема этого года звучит просто и емко: «Объединённые культуры — общие ценности», сообщает Смольный.
Почему это важно именно сейчас? В мире много политики и споров. Но искусство говорит на языке, понятном каждому. Оно работает как «мягкая сила» — помогает находить точки соприкосновения и строить мосты там, где рушатся связи.
Что подготовили для зрителей?
Программа форума не ограничена кабинетами и совещаниями. Для всех жителей и гостей города запустили масштабный фестиваль «Петербургские сезоны». Это более 100 ярких событий.
Специальные экскурсии, выставки и концерты подготовили гиганты русской культуры:
- Эрмитаж,
- Русский музей,
- Исаакиевский собор,
- Петропавловская крепость.
Одно из самых интересных событий проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Там открылась выставка «Сцена действия».
Её посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. Это редкая возможность заглянуть за кулисы истории отечественной сцены.
Великие имена и громкие юбилеи
Город проводит форум в рамках Года петербургской культуры. Организаторы вспомнили двух легендарных жителей Северной столицы:
- Дмитрия Лихачёва. Выдающийся академик и мыслитель. Он первым сформулировал, в чём уникальность культурного кода Петербурга.
- Дмитрия Шостаковича. Великий композитор XX века. 25 сентября, в день его рождения, Санкт-Петербургская филармония традиционно открывает новый концертный сезон.
Кроме того, праздник чествует и нашего современника — знаменитого хореографа Бориса Эйфмана. На сцене Александринского театра в честь юбилея мастера проходит больший гала-концерт.
Особые гастроли
На форуме есть и очень трогательные моменты. В театр имени Комиссаржевской с гастролями приехала труппа Мариупольского драматического театра. Петербург — город-побратим Мариуполя.
Горожане активного помогают восстанавливать разрушенные объекты соседа, и эти гастроли — важный знак культурной поддержки и единства.
Форум еще раз доказал: настоящему искусству не нужны границы. Узнать полную программу фестиваля и выбрать мероприятие по душе можно на сайте unitedcultures.ru.
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