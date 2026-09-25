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Кажется элементарным? Проверьте: решите пример (76 − 48) : (13 − 9) · 2² + 7² − 17

Опубликовано: 25 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Кажется элементарным? Проверьте: решите пример (76 − 48) : (13 − 9) · 2² + 7² − 17
Кажется элементарным? Проверьте: решите пример (76 − 48) : (13 − 9) · 2² + 7² − 17
Городовой ру
Простой на вид пример (76 − 48) : (13 − 9) · 2² + 7² − 17 заставляет многих ошибиться из-за порядка действий. Разбираем решение и напоминаем, почему правильный ответ — 60.

Иногда самые обычные выражения вызывают больше споров, чем сложные уравнения. Причина — в строгом порядке действий, который многие забывают. Разберём пример, где нет ни дробей, ни больших чисел, но ошибка подстерегает на каждом шаге.

Условие

Дано выражение: (76 − 48) : (13 − 9) · 2² + 7² − 17.

Перед тем, как смотреть ответ, попробуйте решить сами. У вас есть 1 минута, время пошло!

Интересные факты о математических правилах

Знак деления «÷» появился в 1659 году, но в серьёзной математике его почти не используют из-за двусмысленности. Дробная черта надёжнее: она чётко разделяет числитель и знаменатель. А порядок действий, к которому мы привыкли, закрепился лишь к XIX веку. До этого некоторые математики выполняли умножение перед делением, что порождало путаницу. Кстати, в разных странах правила обозначают по-разному: в США — PEMDAS, в Великобритании — BODMAS, но суть одна.

Разбор примера: где прячется правильный ответ

Проверьте себя:

  1. Сначала выполняем действия в скобках: 76 − 48 = 28, а 13 − 9 = 4. Теперь пример выглядит так: 28 : 4 · 2² + 7² − 17.
  2. Переходим к степеням: 2² = 4, 7² = 49. Получаем: 28 : 4 · 4 + 49 − 17.
  3. Здесь важно помнить: деление и умножение равноправны, их выполняют слева направо. Сначала деление: 28 : 4 = 7. Затем умножение: 7 · 4 = 28. Остаётся 28 + 49 − 17. Складываем: 28 + 49 = 77. Вычитаем: 77 − 17 = 60.
  4. Правильный ответ — 60.

Пример напоминает: не торопитесь, следуйте порядку действий. Одна ошибка в последовательности — и результат будет другим.

У вас получился верный ответ? Вы молодец! Предлагаем вам попробовать свои силы ещё в одном примере.

Автор:
Евгения Сухова
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