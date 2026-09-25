Забудьте о «Мимозе» и оливье — в моде салат «Снежная королева»: копчёная грудка, ананас и морковь — хит любого застолья

Как приготовить вкусный салат "Снежная королева"

Если взять копченую грудку, вареную морковь и ананасы, то можно приготовить очень вкусный салат “Снежная горка”. Блюдо является простым и эффектным, поэтому оно сможет стать украшением праздничного стола.

Из знакомых ингредиентов получается вкуснятина. Ананас дает сладкую нотку и сочность, копченая куриная грудка делает вкус насыщенным, морковь придает мягкость, а сыр - нежность.

Что понадобится

300 г куриной копченой грудки, 250 г ананасов в банке, 200 г отварной моркови, 150 г майонеза, 150 г натертого сыра, 4 куриных яйца, перец и соль.

Приготовление

Консервированные ананасы и куриную грудку нарежьте кубиками, морковь отварите и натрите на терке. Вареные яйца разделите на белки и желтки, натрите их отдельно. Сыр измельчите с помощью мелкой терки.

Ингредиенты нужно выкладывать горкой слоями: куриная грудка, ананасы, морковь, желтки, белки. Каждый слой должен смазываться майонезом. Последним слоем будет сыр. Готовый салат должен настояться в холодильнике в течение нескольких часов, сообщает popcornnews.ru.

Рекомендация

Ананасы перед приготовлением требуют обсушки, поэтому воспользуйтесь бумажным полотенцем. При украшении салата сыр не прижимайте, так как он должен должен выглядеть на салате воздушно.

Как быстро почистить яйца

Обычно чистка яиц занимает много времени, поэтому есть лайфхак, который точно будет полезен каждой хозяйке. Остывшее яйцо положите в стакан с небольшим количеством воды, закройте его рукой и начните резко трясти. Скорлупа будет отходить большими кусками.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует в этом салате вместо привычного корнеплода морковь по-корейски. Она придает салату некую пикантность, а также позволяет существенно сэкономить время при приготовлении.

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