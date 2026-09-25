Что забывают в Эрмитаже: от смартфонов до кроликов и вставной челюсти

Чаще всего на стойках администраторов остаются телефоны, очки и зонты. Но иногда находки сотрудников музея способны сильно удивить.

Эрмитаж — огромный музей. Каждый год его посещают более трех миллионов человек. Неудивительно, что здесь постоянно что-то теряют.

Живой кролик, челюсти и бриллианты

Однажды во дворе Эрмитажа нашли клетку. В ней сидел самый настоящий живой кролик. Оказалась, туристка путешествовала с питомцем. В музей с животными нельзя, вот она и оставила его «подышать свежим воздухом», рассказали в блоге музея.

Еда — отдельная тема. В Эрмитаже регулярно находят пакеты с кабачками, картошкой и свежими перцами. А еще среди «потеряшек» числятся костыли, парики, вставные челюсти и средства самообороны вроде перцовых баллончиков.

Бывают и драгоценности. Гость из арабской страны искал кольцо с бриллиантами. Находка музея выглядела как грязная дешевая железка.

Но иностранец обрадовался, оттер грязь и показал внутреннюю сторону. Бриллианты были вмонтированы прямо в металл изнутри.

Настоящий детектив без громкой связи

Если кто-то теряет в музее крупную сумму денег, объявление по громкой связи делать не будут. Это вызовет ненужный ажиотаж.

Вместо этого сотрудники работают как детективы. Они поднимают записи с камер видеонаблюдения. По фамилии на найденной банковской карте или визитке ищут человека в соцсетях. Звонят в банки, на работу, а если потерялся иностранец — в консульство.

Часто хозяина находят до того, как он успеет выйти из музея.

Сколько хранят забытые вещи

У сотрудников Эрмитажа есть жесткое правило: брать забытые вещи себе строго запрещено.

Судьба находок зависит от их типа:

Еду и напитки выкидывают сразу.

выкидывают сразу. Ценности и документы (телефоны, кошельки, паспорта) хранят 14 дней. Потом их отдают в полицию.

(телефоны, кошельки, паспорта) хранят 14 дней. Потом их отдают в полицию. Обычные вещи (зонтики, шапки, шарфы) ждут хозяев ровно один месяц. После этого их отправляют на утилизацию.

Но бывает и по-другому. Забытые много лет назад студенческие билеты и удостоверения иногда превращаются в экспонаты на выставках самого музея.

Обувь на хранение и святой для растерях

Некоторые посетители переобуваются в гардеробе и забывают уличную обувь. А через полгода звонят в музей: «Я снова к вам еду, достаньте мои ботинки с прошлого раза!».

Если вы тоже постоянно что-то теряете, загляните в 239-й зал Зимнего дворца. Там висит картина «Видение святого Антония Падуанского». В католическом мире именно этого святого просят помочь, когда не могут найти ключи, документы или телефон.

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