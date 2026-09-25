Обойдемся без пуховика: по прогнозам грядущая зима в России станет аномально теплой

Синоптики считают, что зима в России будет теплой и сырой

Метеорологи из разных стран впервые за долгое время сходятся во мнении: предстоящая зима может стать одной из самых тёплых за последние 80 лет. Главный виновник грядущей мягкой зимы — теплые воды в Тихом океане, известные как феномен Эль-Ниньо.

По сообщению Ура.ру, текущий цикл Эль-Ниньо начался в июне и уже влияет на погоду. Аномалия температуры в ключевой зоне уже достигла 3,07C. Такой показатель зафиксирован в 2015 году, когда был поставлен предыдущий рекорд. Параллельно в Индийском океане развивается положительный диполь, а в Арктике слабеет полярный вихрь — всё это вместе перестраивает атмосферные потоки.

Прогноз для России: тепло, влажно, скользко

По оценке ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, зима в большинстве регионов России будет теплее климатической нормы на 3–4 градуса. Более холодные условия ожидаются лишь в Арктической зоне, на севере Сибири и Чукотке. Директор Гидрометцентра Юрий Симонов предупреждает: погода будет капризной. Похолодания будут сменяться на затяжные оттепели по 5–7 дней с обилием осадков. Вместо пушистых сугробов россиян ждут ледяные дожди, мокрый снег, гололед. По словам Тишковца, январь может быть снежным, а февраль — мокрым, с превышением нормы осадков на 30–50%.

Мнения людей

Пока синоптики строят прогнозы, люди в комментариях вспоминают приметы.

«Погоду на следующий день предсказать не могут, по десять раз в день меняют прогнозы, а тут зиму решили. Чем дольше листва будет на деревьях, тем теплее будет зима. Если рано облетела, будет морозная. Из года в год проверяю, не подводило!»

«Природа о прогнозах не знает. А Россия большая. Где-то будет слякоть и гололедица, а где-то неизменные морозы. В некоторых регионах уже снег выпал».

Что в мире

Для Европы и Северной Америки Эль-Ниньо обернётся мягкой, но дождливой и ветреной зимой. А вот Австралия и Индонезия столкнутся с засухой, аномальной жарой и высоким риском лесных пожаров.

Вывод

Зима 2026–2027 обещает быть необычной: тёплой, влажной и с резкими перепадами. Тёплый пуховик может и не понадобиться, а вот непромокаемая обувь и зонт точно пригодятся.

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