1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу

Рассказываем, как обычная гигиеническая прокладка помогает очистить манжету без дорогих средств и усилий.

Затхлый запах из стиральной машины знаком многим. Его источник — резиновый уплотнитель вокруг люка. В складках манжеты после каждой стирки остаётся вода, смешанная с порошком, ворсом и жиром. Эта тёплая сырость годами кормит плесень и бактерии. Тряпка туда не достаёт, щётка царапает резину. Решение проблемы может быть неожиданным — гигиеническая прокладка.

Почему именно прокладка

Одноразовая гигиеническая прокладка мягкая и впитывающая. Она не царапает резину, легко проникает в самые узкие изгибы и удерживает моющее средство прямо на загрязнении. Пропитанная гелем для посуды или мыльным раствором, она работает как компресс: размягчает налёт, пока хозяйка занимается другими делами.

Как очистить за 5 минут

Понадобится две-три прокладки. На мягкую сторону наносят гель для посуды, сворачивают трубочкой и вставляют в складку уплотнителя. Оставляют на пятнадцать минут. За это время налёт отходит сам. Затем прокладки достают, резину протирают влажной тряпкой и насухо вытирают. Дверцу оставляют открытой. Грязь и плесень исчезают, запах уходит.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется этим методом несколько лет. Она советует смачивать прокладку не просто водой, а горячим раствором с уксусом — это усиливает эффект против плесени. Ещё один её приём: после чистки она закладывает в складку сухую прокладку на пару часов, чтобы она впитала остатки влаги. А раз в месяц она смазывает резинку тонким слоем глицерина — он предотвращает пересыхание и трещины, а плесень на гладкой поверхности не задерживается. Этот совет она считает обязательным для продления срока службы машины.

Обычная прокладка заменяет дорогие щётки и спреи. Она доступна, эффективна, не царапает резину и не распространяет бактерии.

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