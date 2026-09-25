2 ложки в картошку — и она вкуснее, чем с костра: золотистая корочка, нежная серединка и душистый аромат по всей кухне

Запечённый картофель часто разочаровывает: вместо корочки — мягкие, промасленные дольки. Но есть простой приём, который меняет результат. Обычная манная крупа, которая есть у каждого хозяюшки на кухне, помогает добиться золотистой хрустящей поверхности.
Почему манка работает
Манка впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При запекании она подсыхает и румянится, создавая тонкую корочку. Чтобы крупа держалась, дольки после варки нужно слегка размягчить и встряхнуть — тогда на них появляется шероховатость, за которую цепляется манка.
Как приготовить:
- Возьмите 1 кг картофеля, по 2 ст.л. манки и растительного масла, 1 ч.л. паприки, 0,5 ч.л. сушёного чеснока, столько же трав, соль и перец.
- Картофель нарежьте на крупные дольки, отварите в подсоленной воде 7–8 минут.
- Слейте воду, дайте пару минут обсохнуть, затем встряхните.
- В миске смешайте дольки с маслом, специями и манкой.
- Разложите на противне в один слой.
- Отправьте в духовку при 210 C на 40–50 минут, через 25 минут картошку нужно перевернуть.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую картошку часто. Она советует заранее разогреть противень — тогда дольки схватятся снизу и не прилипнут. Ещё один её приём: добавить щепотку копчёной паприки для более глубокого аромата. А если манки нет, она заменяет её кукурузным крахмалом.
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