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2 ложки в картошку — и она вкуснее, чем с костра: золотистая корочка, нежная серединка и душистый аромат по всей кухне

Опубликовано: 25 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
2 ложки в картошку — и она вкуснее, чем с костра: золотистая корочка, нежная серединка и душистый аромат по всей кухне
2 ложки в картошку — и она вкуснее, чем с костра: золотистая корочка, нежная серединка и душистый аромат по всей кухне
Городовой ру
Запечённая картошка часто получается мягкой, но без хрустящей корочки. Рассказываем, как обычная манка помогает добиться румяных хрустящих долек с нежной серединкой.

Запечённый картофель часто разочаровывает: вместо корочки — мягкие, промасленные дольки. Но есть простой приём, который меняет результат. Обычная манная крупа, которая есть у каждого хозяюшки на кухне, помогает добиться золотистой хрустящей поверхности.

Почему манка работает

Манка впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При запекании она подсыхает и румянится, создавая тонкую корочку. Чтобы крупа держалась, дольки после варки нужно слегка размягчить и встряхнуть — тогда на них появляется шероховатость, за которую цепляется манка.

Как приготовить:

  1. Возьмите 1 кг картофеля, по 2 ст.л. манки и растительного масла, 1 ч.л. паприки, 0,5 ч.л. сушёного чеснока, столько же трав, соль и перец.
  2. Картофель нарежьте на крупные дольки, отварите в подсоленной воде 7–8 минут.
  3. Слейте воду, дайте пару минут обсохнуть, затем встряхните.
  4. В миске смешайте дольки с маслом, специями и манкой.
  5. Разложите на противне в один слой.
  6. Отправьте в духовку при 210 C на 40–50 минут, через 25 минут картошку нужно перевернуть.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую картошку часто. Она советует заранее разогреть противень — тогда дольки схватятся снизу и не прилипнут. Ещё один её приём: добавить щепотку копчёной паприки для более глубокого аромата. А если манки нет, она заменяет её кукурузным крахмалом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить копеечную закуску из кильки и сырка.

Автор:
Евгения Сухова
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