Одна ошибка в сентябре лишит орхидею зимнего цветения: что нужно сделать уже сейчас

Цветение орхидеи закладывается заранее. Если ждать до холодов, процесс можно упустить. В сентябре растение переводят на режим, который напоминает приближение осени.
Прохладные ночи и длинный свет
Главный сигнал для закладки бутонов — перепад температур. Ночью воздух должен остывать до 13–15 C. Днём орхидея по-прежнему нуждается в ярком, но рассеянном свете не менее 12–14 часов.
Полив сокращают: субстрат должен почти полностью просыхать. Вместо азотных удобрений дают фосфорные — они поддерживают корни и формирование цветоноса. Если корни выпирают из горшка или кора превратилась в труху, растение пересаживают в рыхлый, быстро сохнущий субстрат с дренажом.
Осенью также осматривают листья и пазухи: паутинный клещ, червец или грибковые пятна могут ослабить орхидею. Появившийся цветонос фиксируют опорой, чтобы он не сломался.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова в сентябре переносит орхидеи на застеклённую лоджию. Ночью там держится около 14 C, днём — обычная температура. Поливает она реже, примерно раз в 10 дней, и только когда кора просохла. Для подкормки использует удобрение с фосфором. Её дополнительный приём: она заменяет верхний слой субстрата на свежую кору, не тревожа корни. Это улучшает воздухообмен и помогает растению быстрее отреагировать на смену режима. Цветоносы она подвязывает к бамбуковой палочке мягкой нитью.
Сентябрь — время, когда закладывается зимнее цветение. Прохладные ночи, длинный свет, умеренный полив и фосфорная подкормка помогают орхидее выпустить стрелку. Не упустите момент — и растение отблагодарит цветами зимой.
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