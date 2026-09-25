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Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные

Опубликовано: 25 сентября 2026 15:33
 Проверено редакцией
Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные
Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные
фото: Городовой.ру
Настоящая хмурая осень пока откладывается в Петербурге. Впереди классные выходные и очень теплая неделя.

Выходные: дождь проспим, днем погуляем

Как рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, суббота в Северной столице пройдет практически без зонтиков. На улице будет облачно, но сухо.

В воскресенье дождь все-таки придет. Но есть отличный нюанс: он пройдет ночью. К утру небесная канцелярия выключит воду. Уже после обеда из-за туч выглянет солнце.

В эти дни на улице будет около +15 °C. Ночью — комфортные +9…+11 °C. Ветер пока останется ощутимым, но к воскресенью поменяет направление и немного утихнет.

На следующей неделе — тепло и солнце

С понедельника регион попадет под власть мощного антициклона. Атмосферное давление пойдет вверх. Осадки прекратятся полностью, а ветер совсем успокоится.

В Петербург придет идеальное «бабье лето». По статистике, метеорологическая осень в Петербурге обычно наступает уже в начале сентября, а средняя температура воздуха в этом месяце редко превышает +13 °C.

Так что предстоящие +15…+18 °C днем — это настоящий подарок и аномальное тепло для наших широт.

Одеваемся слоями: теплые дни и холодные ночи

Есть только один важный момент, о котором нужно знать. Из-за чистого и ясного неба ночи станут прохладными.

Сильнее всего это заметят жители Ленинградской области. В области ночью температура будет падать до +3…+8 °C. Зато днем воздух сможет прогреться до майских +19 °C.

Из-за таких скачков температуры главный совет на неделю — одеваться как «луковица». Утром пригодится куртка, а днем ее можно будет снять.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге в пятницу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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