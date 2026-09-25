Запах свежей выпечки, деревянные лодки и 6 000 экскурсий: чем остров Кижи влюбляет в себя путешественников

Кижи популярны как никогда.

Остров Кижи на Онежском озере — это место, где оживает деревянная сказка Русского Севера. Сегодня сюда стремятся люди со всей страны. Причём поток гостей растёт с каждым годом.

Как туристы открывают Кижи по-новому

Сезон показал: на остров пришло больше 300 больших круизных теплоходов. А скоростных «Метеоров» и «Комет» из Петрозаводска было больше 800.

Но главное — изменился сам портрет путешественника, рассказала руководитель службы экскурсионного обслуживания и продвижения музейных услуг музея‑заповедника «Кижи» Наталья Полякова, пишет канал учреждения.

Раньше сюда чаще приезжали в составе шумных экскурсионных групп. Теперь больше 60% гостей — это «дикие» туристы. Люди сами планируют поездку и хотят изучать остров без спешки.

При этом почти все гости выбирают классический маршрут «Шедевры острова Кижи». За сезон гиды провели его почти 6 000 раз.

Деревянное чудо посреди Онежского озера

Чем же так притягивает этот небольшой остров?

Главное сокровище Кижей — древние деревянные храмы и избы. Самое знаменитое здание здесь — Преображенская церковь с 22 куполами.

Кижи — это не просто карельский музей. Остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот список его включили одновременно с Московским Кремлём и центром Санкт-Петербурга.

Здесь не просто хранят историю, здесь ею живут

Кижи — это не пыльный музей с экспонатами под стеклом. Веками здесь переплетались традиции трех северных народов: русских, карелов и вепсов.

Главный секрет острова в том, что эти традиции живы до сих пор. На Кижах работают настоящие мастера. Они рубя дома по древним технологиям, шьют деревянные лодки-кижанки и знакомит гостей с фольклором.

Здесь можно увидеть, как прядут нити, ткут ковры и пекут традиционные карельские пирожки — калитки.

За год на острове проходит больше 40 праздников и фестивалей. Попасть на один из них — большая удача. Это лучший способ своими глазами увидеть, как жили наши предки сотни лет назад.

Ранее «Городовой» рассказывал, за чем ехать в Кижи.