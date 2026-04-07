Петербург вернет к жизни все «брошенные» автогиганты в 2026-м

В 2026 году возобновят работу все автозаводы в Санкт-Петербурге, которые ранее покинули иностранные компании, включая бывшую площадку Toyota в Шушарах, сообщил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что площадка Toyota не станет исключением из общего плана перезапуска.
Беглов напомнил: в городе уже запущены две площадки — «Автозавод Санкт-Петербург» на базе бывшего завода Nissan и «Автозавод АГР» на месте Hyundai.
По его словам, промышленный потенциал Петербурга в автомобилестроении полностью используется в интересах страны: совместно с федеральным правительством последовательно возвращают в строй все брошенные иностранцами мощности с помощью самых действенных мер.