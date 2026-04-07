Петербург вернет к жизни все «брошенные» автогиганты в 2026-м

Опубликовано: 7 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В Петербурге уже перезапущены две производственные площадки.

В 2026 году возобновят работу все автозаводы в Санкт-Петербурге, которые ранее покинули иностранные компании, включая бывшую площадку Toyota в Шушарах, сообщил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что площадка Toyota не станет исключением из общего плана перезапуска.

Беглов напомнил: в городе уже запущены две площадки — «Автозавод Санкт-Петербург» на базе бывшего завода Nissan и «Автозавод АГР» на месте Hyundai.

По его словам, промышленный потенциал Петербурга в автомобилестроении полностью используется в интересах страны: совместно с федеральным правительством последовательно возвращают в строй все брошенные иностранцами мощности с помощью самых действенных мер.

Автор:
Юлия Аликова
Город
