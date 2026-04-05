В апреле туе – обязательно: 10 г на 10 л. воды – и хвоя станет зеленее травы

Чем подкормить тую после зимы

После зимовки туя нуждается в питательных подкормках, особенно если она подмерзла или получила солнечный ожог. В каких именно, объяснила автор Дзен-канала "Дом цветов" (18+).

Восстановительная подкормка

По словам эксперта, после зимы тую стоит полить раствором корневина, который готовится из расчета 1 грамм средства на 1 литр воды. Корневин представляет собой стимулятор, восстанавливающий растения после стресса и обеспечивающий наращивание корней. В результате туя станет лучше питаться и оживет.

Подкормка для роста побегов и хвои

В апреле для активного роста побегов и хвои туе нужен азот. Для приготовления азотной подкормки потребуется:

аммиачная селитра – 10 граммов;

вода – 10 литров.

Все размешать и полить тую по влажному грунту из расчета 10 литров на взрослое растение и 5 литров на маленькое.

Питательная подкормка

Второе, что нужно туе – это фосфор. Из-за низкой растворимости внести его нужно тоже в апреле, чтобы к лету он успел усвоиться корнями растения. В качестве фосфорного удобрения подойдет костная мука. Достаточно рассыпать 100-150 граммов такой муки под каждой туей и заделать в грунт.

Обработка от шютте

Кроме того, для профилактики шютте и других заболеваний нужно опрыскать тую 1%-ой бордоской жидкостью или любыми медьсодержащими препаратами. Для приготовления бордоской жидкости 1% достаточно в отдельной пластиковой емкости растворить 100 граммов медного купороса в 5 литрах теплой воды.

Затем в другой емкости развести 150 граммов гашеной извести в 5 литрах холодной воды и процедить, чтобы не было комочков. После тонкой струйкой влить раствор медного купороса в известковое молочко, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Полученный раствор перелить в опрыскиватель и обработать тую.

