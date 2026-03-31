Яблоням в апреле – крайне важно: 100 г на 10 л. воды – и ни монилиоза, ни вредителей круглый год – от урожая спасу нет даже в Сибири
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Яблоням в апреле – крайне важно: 100 г на 10 л. воды – и ни монилиоза, ни вредителей круглый год – от урожая спасу нет даже в Сибири

Опубликовано: 31 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Яблоням в апреле – крайне важно: 100 г на 10 л. воды – и ни монилиоза, ни вредителей круглый год – от урожая спасу нет даже в Сибири
Яблоням в апреле – крайне важно: 100 г на 10 л. воды – и ни монилиоза, ни вредителей круглый год – от урожая спасу нет даже в Сибири
Legion-Media
Яблок нарастет тьма: хоть соседям раздавай, хоть на рынке продавай 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, чем важно обработать яблони и другие плодовые деревья уже в апреле, чтобы весь сезон не думать ни о парше, ни о монилиозе, ни о вредителях. Урожай будет спасен: яблок нарастет уйма, все будут крупными и сладкими.

Рецепт рабочего состава

По словам эксперта, в первую очередь следует приготовить рабочий состав. Для этого потребуется:

  • медный купорос – 100 граммов;
  • сухая горчица – 100 граммов;
  • кальцинированная сода – 15 граммов;
  • нашатырный спирт – 8 граммов;
  • вода – 10 литров.

Первым делом следует растворить в 3 литрах воды температурой 30 градусов горчицу, затем – кальцинированную соду, потом –нашатырный спирт. Все перемешать.

Отдельно в пластиковой емкости необходимо развести медный купорос в 1 литре воды. Важно следить за тем, чтобы в обеих емкостях температура раствора была примерно одинаковой.

Оба раствора слить в одну эмалированную емкость. Произойдет бурная реакция. Как только она прекратится, нужно довести объем состава до 10 литров, процедить его и перелить в опрыскиватель. Тщательно обработать яблони.

Альтернатива от биолога Юлии Кондратенок

Если почки еще не проснулись, то можно опрыскать яблони и другие плодовые деревья 3%-й бордоской жидкостью, а если почки уже проснулись, то нужна 1%-я бордоская жидкость.

Личный опыт садоводов:

Садоводы поблагодарили экспертов за советы и поделились собственными методами обработки яблонь:

"Я до набухания почек растворяю 700 граммов мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю яблони. Кусты орошаю по снегу кипятком. Летом все опрыскиваю фитоспорином".

"Меня соседка научила. Делаю 3-й год. Ситуация с яблоками и вишнями улучшилась. Ведро горячей воды, пачка соли. В апреле, когда снег еще лежит, но уже тает активно, из пульверизатора обрабатываю смородину, яблони, вишню. Не скажу что совсем, но лучше стало".

Ранее мы сообщали, чем обработать яблони и груши ранней весной: вазелином или медью.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью