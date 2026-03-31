Яблоням в апреле – крайне важно: 100 г на 10 л. воды – и ни монилиоза, ни вредителей круглый год – от урожая спасу нет даже в Сибири

Яблок нарастет тьма: хоть соседям раздавай, хоть на рынке продавай

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, чем важно обработать яблони и другие плодовые деревья уже в апреле, чтобы весь сезон не думать ни о парше, ни о монилиозе, ни о вредителях. Урожай будет спасен: яблок нарастет уйма, все будут крупными и сладкими.

Рецепт рабочего состава

По словам эксперта, в первую очередь следует приготовить рабочий состав. Для этого потребуется:

медный купорос – 100 граммов;

сухая горчица – 100 граммов;

кальцинированная сода – 15 граммов;

нашатырный спирт – 8 граммов;

вода – 10 литров.

Первым делом следует растворить в 3 литрах воды температурой 30 градусов горчицу, затем – кальцинированную соду, потом –нашатырный спирт. Все перемешать.

Отдельно в пластиковой емкости необходимо развести медный купорос в 1 литре воды. Важно следить за тем, чтобы в обеих емкостях температура раствора была примерно одинаковой.

Оба раствора слить в одну эмалированную емкость. Произойдет бурная реакция. Как только она прекратится, нужно довести объем состава до 10 литров, процедить его и перелить в опрыскиватель. Тщательно обработать яблони.

Альтернатива от биолога Юлии Кондратенок

Если почки еще не проснулись, то можно опрыскать яблони и другие плодовые деревья 3%-й бордоской жидкостью, а если почки уже проснулись, то нужна 1%-я бордоская жидкость.

Личный опыт садоводов:

Садоводы поблагодарили экспертов за советы и поделились собственными методами обработки яблонь:

"Я до набухания почек растворяю 700 граммов мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю яблони. Кусты орошаю по снегу кипятком. Летом все опрыскиваю фитоспорином". "Меня соседка научила. Делаю 3-й год. Ситуация с яблоками и вишнями улучшилась. Ведро горячей воды, пачка соли. В апреле, когда снег еще лежит, но уже тает активно, из пульверизатора обрабатываю смородину, яблони, вишню. Не скажу что совсем, но лучше стало".

Ранее мы сообщали, чем обработать яблони и груши ранней весной: вазелином или медью.