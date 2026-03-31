Тайны Парадной библиотеки: портрет Марии Фёдоровны из Павловского дворца снова оживает

Прошло более шести десятилетий, и портрет императрицы Марии Фёдоровны из Павловского дворца вновь направили на реставрацию.

На холсте пожелтел лак, появились реставрационные заплаты и следы работ XIX века, выполненных в Императорском Эрмитаже, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».

Руководитель научно-фондового отдела Анна Никифорова сообщила, что в 1885 году по указанию великого князя Константина Николаевича пять картин из Павловского дворца отправили в Эрмитаж на восстановление.

Полотно, созданное австрийским художником Лампи в 1795 году, долгое время служило главным акцентом интерьера Парадной библиотеки Павла I.